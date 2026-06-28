江原啓之「一番優れた“お祓い”は…」引っ越し先の“嫌な気配”に悩む相談者に送ったアドバイスとは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、引っ越し先を探すなかで、建物の「嫌な気配」に敏感で悩んでいるという55歳の主婦からのメッセージに、江原がアドバイスを送りました。我が家は今、引っ越しを考えておりますが、これだ！ と思える家がなかなか見つかりません。ネットで見つけて良さそうと思い、実際に見に行くのですが、見に行った家に対して何か嫌な感じがするのです。私は昔から建物に対して敏感で、「嫌な気配がする」と思った場所で、その後人が亡くなる事件が起きるなど、「あの時やめておいて、結果良かったのだな」 ということが多々ありました。ですので、気の進まない場所への引っ越しはどうなのだろうか、と悩んでおります。何かアドバイスがございましたらお願いいたします。――相談者に対し、江原は「自分自身の感性を大切にして、嫌だと思うところは、やめておいたほうが良いだろうし」と共感しつつも、ある重要な心構えを提示しました。江原：ただ一点ね、私、思うんですよ。まあ、嫌なものはね、やめたほうが良いと思うんだけれど、ある程度の不安とかそんなものは自分でお祓いしなきゃ。皆さんね、一番優れたお祓いって何かということね。要するに、オーラマーキングとかよく言うのね。自分自身の念を込めていくということの大切さ。それでお祓いをする。これに一番良いのは何でしょう？ お掃除ですね。お掃除は、一番のパワースポットにするためのオーラマーキング。そうやってバリアを作るんですよね。――自身も毎朝お掃除をしているという江原。しかし、忙しすぎるときは少し手を抜いてしまうこともあると言い、自身の私生活を振り返ります。江原：私も掃除はもう常に。でもね、やっぱり自分が萎えている時ってね、ちょっと掃除、手を抜くんですよ。私もちょっと忙しすぎちゃったりね。そうすると、「これは、いかんな」って思うわけ。ま、もちろんね、無理をすることもなく、生活のリズム、コントロールするようにして、朝とか。朝、大体、私はやるんで。だからそれで、ちゃんと起きて、お掃除して、というね。最近ちょっとね、一個一個の動きがね、ちょっととろかったんですね。寒かったから（笑）。でも、それはもう暖かくなってきて、段々最近、日の出が早くなってきたから、「ああ、これでもう大丈夫」と思って。私はまず犬の散歩から始まるんで、暗い時間だと猪が出るから怖いんです。だから、ちょっと明るくなってから行こう、陽がちょっと上がってきてからね、と思うわけ。――最後にお掃除で自分を清め、住む場所をパワースポットにすることの大切さを、改めて相談者へ伝えました。江原：やっぱりね、相談者さんの場合、感覚だけでしょ？ 感覚だけはダメ。感覚は大事だけれども、プラス、あとは自分の念力ですね。でないと、いつもそれに負けちゃうじゃない？ 感覚だけに振り回されちゃう。「自分でなんとかする！」みたいなね（笑）。それがとっても大切ですからね。それをやって、自分の未来を切り開いていってください。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子