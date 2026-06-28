







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、2億4000万ドル（約388.2億円）の契約に対する厳しい批判と、移籍1年目の苦しいスタートに向き合っている。それでも本人は、外部の雑音に振り回されるつもりはないようだ。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が言及した。



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この10年、ドジャースは常に勝利を期待される環境で戦ってきた。しかし、その重圧への適応は選手によって異なる。大谷翔平選手のようにスポットライトの中で輝く選手もいれば、毎試合にのしかかる重みと戦う選手もいる。











その環境こそが、ドジャースの新たなスターであるタッカーが直面している課題の一部になっている。



それでもタッカーは、年俸や外部の期待を考えるのではなく、良いプレーをすること、質の高い打席を作ること、守備で貢献すること、そしてチームを勝利に導くことに集中しているという。



期待された成績を残せていないタッカーについて、ソラーノ氏は「これまでのところ、ドジャースでの彼の初シーズンは、期待はずれの展開になっている。球団が想定していた成績を残せるかどうかについては、依然として疑問が残る」と言及した。





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