ガーナ代表を率いるカルロス・ケイロス監督が、今大会のFIFAワールドカップ2026から出場国が48チームへと拡大されたフォーマットについて批判的な見解を示した。28日、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が同指揮官のコメントを伝えている。

アメリカ、カナダ、メキシコが共催の今大会は、1998年大会から続いていた32チーム制に別れを告げ、史上最多の48チーム制に変更。出場枠の増加に伴い、ウズベキスタン、ヨルダン、カーボベルデ、キュラソーといった国が史上初の本大会出場という快挙を掴み取った。

また、48チーム中32チームが決勝トーナメントへ進出するフォーマットとなり、各グループ3位の成績上位8チームにもラウンド32への切符が与えられることになった。実際、ガーナはイングランド、クロアチア、パナマと同組になったグループLで勝ち点「4」の3位の終わったものの、3位の成績上位8チームに入り、ラウンド32に進出している。

恩恵を受ける形で決勝トーナメント行きを手にしたガーナだが、指揮官を務めるケイロス監督は、大会の希少価値が薄れるとの見解を示した。

「W杯に出場できるチームが多すぎると、大会自体が平凡で陳腐なものになってしまう可能性がある。これほど多くのチームが出場できる状況で、果たしてその価値は希少と言えるだろうか。これは個人的な意見だが、私には議論の余地があるように思える」

また、同指揮官は出場国の増加が、各大陸予選の緊張感を削ぎ落とすことになると危惧している。

「欧州予選を通過できなかったのはどの国だ？全チームが予選を通過できるようになったら、予選の意義は薄れてしまう。予選は真剣に行われるべきであり、競争的であるべきだ。W杯は意義と重要性を持つ必要があり、滅多にない特別なものであるべきだ」

「しかし、今のサッカー界ではお金がものを言う。かつてサッカーについて語っていた場所で、今では“マネーボール”について語っている」

決勝トーナメントに進出したガーナ代表は、ラウンド32でコロンビア代表と対戦。この一戦は日本時間7月4日10時30分にキックオフを迎える。

「選手たちに、『本当のW杯は次の戦いから始まる』と伝えたよ。グループステージはウォーミングアップのようなもので、次のラウンドへの出場権はクレジットカードのようなものだが、ここから支払いを始めなければならないんだ」

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