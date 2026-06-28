







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手、ジャスティン・ロブレスキ投手、エメ・シーハン投手、エリック・ラウアー投手の6名がローテを回している。その中でシーハンについて、デーブ・ロバーツ監督が“最後通告”を行ったようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今季のシーハンは日本時間26日終了時点で14登板、3勝5敗、防御率5.32と苦戦。15登板、6勝3敗、防御率2.82だった昨季からは大きく数字を落としている状況だ。











同メディアは「3.1回6失点を喫した同22日の試合後、ロバーツ監督はシーハンが早急に立て直せなければ、起用に変更が生じる可能性を示唆した」としつつ、「トータルで見ても、現状は私たちが求めているレベルには達していない。本人が望んでいるレベルにもね。今は少し模索している状態なんだと思う。でも次も先発する予定だから、その登板を見て、そこからどうするか判断することになるだろう」という同監督のコメントを紹介。



合わせて、「彼がマウンドで安定した投球を見せられないようであれば、ドジャースは難しい決断を下さなければならなくなる。そうなれば、いよいよ球団屈指の投手プロスペクトであるリバー・ライアン投手にチャンスが巡ってくるかもしれない」と入れ替え候補についても触れている。



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