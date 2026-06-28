今日の運勢 6月29日（月）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月29日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月29日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の蝶ちょ（ちょうちょ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？欲しかったものが買えるなど、満足できることがありそう。部屋のディスプレイを変えるなど、生活しやすいように工夫をすると開運にも繋がりそう。良いアイデアが浮かんだら試してみましょう。モヤモヤした想いから解放されてスッキリとした気分で過ごせるようです。今日は自分のために時間を使ってみるのも良いでしょう。行きたかった場所に出かければ、さらにモチベーションが上がりそう。集中力がアップしているようです。仕事などをテキパキおこなえそう。読書をじっくりするのも良いでしょう。自分とは違う世界に住んでいる人や価値観に触れると、さらに視野も広がるようです。周りにいる人たちと協力すると◎。その方が仕事などもスムーズにおこなえて、余裕ができそう。今日は、普段話さないような人ともコミュニケーションを取ってみると良いかも。気が合うところが見つかりそう。日常の中に運動を取り入れてみましょう。階段を多く使ってみたり、長めに歩いたり。軽く汗を流すことで、心もスッキリするようです。子供やペットと触れ合う時間を持つのも良いでしょう。あちこちへ出かけるなどバタバタしそうですが、充実感のある一日になりそうです。初めて会う人には、自分の良い面が伝えられるように工夫してみましょう。お気に入りのアクセサリーなどを身につけておくのも吉。思いついたことがあれば、試してみると良いかも。とくに暮らしに関するアイデアは、取り入れていくと、心と身体の調子が整いそう。SNSなどから、やってみたいものを探すのもアリ。今日は、受け身でいると上手くいきそう。先生や年上の人から、学べることが多いようです。疑問に感じることがあれば、思いきって質問すると良いでしょう。そこから話題が広がって、さらに学びがありそう。日中はとてもエネルギッシュな様子。他の人の分まで頑張れちゃいそうです。ですが、張り切りすぎると反動でテンションが急に下がってしまうかも。やる気を上手くコントロールしながら過ごすようにしましょう。色々な人と話す機会がありそう。話がきっかけで、夏の予定ができるかも。楽しみなことがあると、仕事や勉強なども頑張れることでしょう。計画を立てておこなっていくと上手くいくようです。自分と同じくらいパワフルな人やテンションが高い人と、意気投合しそう。刺激を受けて、色々やりたいことが出てくるかも。まずは集中できる環境作りをおこなっていくといいかも。家族などにも相談してみましょう。同じようなことが続くと退屈してしまいそう。気分転換にラジオや音楽を聞いてみると良いでしょう。爽やかなものや夏に合うような物を購入すると、それがラッキーアイテムに。火星が双子座へ移動し、停滞していた流れに風が吹き始めます。心惹かれる情報や出会いは、宇宙からの導きかもしれません。軽やかに動きながらも、自分の本音を見失わないことが幸運の鍵となるでしょう。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術でオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験から、今どう動くべきか悩む人に寄り添いナビゲートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai