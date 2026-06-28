







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ダルトン・ラッシング捕手が良くも悪くのグラウンド内で存在感を放っている。先日は大谷と“衝突”したことも話題となったが、米メディア『ドジャースウェイ』が、球団の扱い方にも問題があるのではと主張している。



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今季のラッシングは首の負傷を抱えるウィル・スミス捕手の代役として奮闘する一方、相手チーム・選手へ挑発的な振る舞いを見せたとして度々物議を醸している。そんな中、大谷とバッテリーを組んだ日本時間25日の試合では、失点につながる後逸を犯したり、大谷のABSチャレンジを首を振って制止したりと意思疎通が今一つだった。











デーブ・ロバーツ監督らはこれも学びだと擁護の姿勢を示しているが、同メディアは「ドジャースから何度も軽い処分を受けたにもかかわらず、ラッシングは何も学んでいない。『これからはもっと良くなる』。一連の悪評について、沈黙を破った際に言った言葉だった。その言い訳は当時ですら苦しいものだったし、今ではさらに苦しいものになっている」とバッサリ。



その上で、「ルーキーであろうとなかろうと、彼は25歳の大人だ。一部のドジャースファンが彼を甘やかしているのは容認できない。しかし、ファンだけではなく、球団も同じ過ちを犯している。そうした甘やかすような対応ではうまくいかない。彼を抱き寄せて、癇癪をゆっくりなだめるだけでは不十分だ」と主張している。





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