FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント進出チームが出揃った。データサイト『Opta』がスーパーコンピュータのシミュレートによる各チームの優勝確率などを更新している。

優勝確率が最も高いのは、各ポジションにタレントを揃えるフランス代表の「18.58パーセント」となり、前回王者アルゼンチン代表が「16.00パーセント」、欧州王者スペイン代表が「12.56パーセント」で続く。日本代表は「1.06パーセント」で16位だ。

また、現時点での各ラウンド突破確率も出ており、日本のブラジル代表戦勝利の可能性は「31.7パーセント」。もし勝った場合はコートジボワール代表vsノルウェー代表の勝者との対戦となるが、史上初のベスト8進出の確率は「15.99パーセント」とされた。準決勝進出は「7パーセント」、決勝進出は「3.04パーセント」となっている。

『Opta』のスパコンが算出したラウンド32の突破確率、および各国の優勝確率は以下の通り。

■ラウンド32対戦カード

※（）内は突破確率

ドイツ（78.53％） vs パラグアイ（21.47％）

フランス（81.58％） vs スウェーデン（18.42％）

南アフリカ（32.3%） vs カナダ（67.7%）

オランダ（60.97％） vs モロッコ（39.03%）

ポルトガル（67.1%） vs クロアチア（32.9%）

スペイン（79.02％） vs オーストリア（20.98%）

アメリカ（78.42％） vs ボスニア・ヘルツェゴビナ（21.58％）

ベルギー（56.7％） vs セネガル（43.3%）

ブラジル（68.3％） vs 日本（31.7%）

コートジボワール（31.46％） vs ノルウェー（68.54%）

メキシコ（60.37％） vs エクアドル（39.63%）

イングランド（83.57％） vs コンゴ民主共和国（16.43％）

アルゼンチン（86.17％） vs カーボベルデ（13.83％）

オーストラリア（45.92％） vs エジプト（54.08％）

スイス（66.49％） vs アルジェリア（33.51%）

コロンビア（65.42％） vs ガーナ（34.58％）

■優勝確率

フランス 18.58％

アルゼンチン 16％

スペイン 12.56％

イングランド 9.62％

ブラジル 6.66％

オランダ 5.29％

ポルトガル 4.98％

ドイツ 4.58％

ノルウェー 3.18％

コロンビア 3.1％

スイス 2.31％

アメリカ 2.3％

ベルギー 1.81％

メキシコ 1.69％

モロッコ 1.54％

日本 1.06％

セネガル 0.67％

エクアドル 0.63％

クロアチア 0.52％

エジプト 0.49％

カナダ 0.43％

ガーナ 0.42％

オーストラリア 0.34％

スウェーデン 0.25％

コートジボワール 0.21％

オーストリア 0.19％

アルジェリア 0.19％

パラグアイ 0.13％

ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.1％

カーボベルデ 0.08％

南アフリカ 0.06％

コンゴ民主共和国 0.06％