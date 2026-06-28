大船駅近くにあるイタリア喫茶「Furatto Flat（フラットフラット）」。

本格的なエスプレッソを楽しめるお店でありながら、どこか親しみやすく、肩肘張らずに過ごせる空間です。今回は店主に話を伺いながら、その魅力に触れてきました。

イタリアのバール文化をもっと身近に

Furatto Flatは、「イタリア喫茶」をコンセプトにしたお店です。

イタリアでは、朝にエスプレッソを飲み、昼は軽食を楽しみ、夜にはお酒を飲むなど、一日のさまざまな場面でバールが利用されています。しかし、日本では「バール」という言葉がまだなじみづらく、どのようなお店なのかイメージしにくいこともあります。

そこで店主は、イタリアのバール文化と日本の喫茶店文化を融合させ、誰でも気軽に立ち寄れる場所として「イタリア喫茶」という形を選びました。

店名の「Furatto Flat」にも、「ふらっと立ち寄ってほしい」という思いが込められています。

特別な日だけでなく、日常の中で気軽に利用できる場所でありたい。そんな店主の思いが伝わってきました。

一番おいしい一杯を届けるために

おいしいエスプレッソとの出会いがきっかけで、店主はバリスタの世界に興味を持ったそうです。

それまでは、エスプレッソに対して「苦くておいしくないもの」という印象を持っていたといいます。しかし、本場の飲み方や質の高いエスプレッソに触れ、そのおいしさに魅了されました。

その経験から、「本当においしいエスプレッソを届けたい」という思いが生まれたそうです。

また、独立を決意した理由も、その思いにありました。

エスプレッソを一番おいしいタイミングで、一番おいしい方法で提供したい。そんなこだわりを形にするために、自身の店を開いたといいます。

エスプレッソに馴染みのない人は、カプチーノがおすすめです。可愛いデザインとシルキーな口当たりを楽しめます。

お湯で伸ばしたホットコーヒーもできます。濃さは「薄め」「濃いめ」から好みに合わせて選ぶことができ、濃い目にするとダブルショットのエスプレッソが入りますが、追加料金はかからないそうです。

また、使用しているエスプレッソ豆は、クセが強すぎず飲みやすいものを選んでいるそうです。エスプレッソに親しみのある人はもちろん、普段あまり飲まない人にも楽しんでもらえるような味わいを意識しているといいます。

本格的な味わいを大切にしながらも、気取らずに楽しめる。その絶妙なバランスこそが、この店らしさなのかもしれません。

ランチからデザートまで堪能

今回は、ランチセットの「アマトリチャーナ」と「自家製サルシッチャとズッキーニのペペロンチーノ」をいただきました。ランチセットにはサラダとドリンクも付いています。

まず印象的だったのが、アマトリチャーナです。

太めで食べ応えのある麺に、パンチェッタの旨味がしっかりと絡み、上にかかった粉チーズが良いアクセントになっています。玉ねぎは驚くほどやわらかく、トマトソースの酸味も強すぎないため、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめそうな味わいでした。

一方の自家製サルシッチャとズッキーニのペペロンチーノは、削ったレモンの爽やかな香りが特徴です。さっぱりとした印象がありながら、自家製サルシッチャはしっかりとした肉の旨味が感じられ、程よい塩味が食欲を引き立てます。夏にもぴったりな一皿だと感じました。

ドリンクは、お店の人気メニューでもある「カフェラッテシェカラート」を注文しました。

シェイカーで丁寧に振って作られるオリジナルドリンクで、オレンジピールがほどよいアクセントになっています。泡立てることでクリーミーな口当たりに仕上がっていますが、後味は意外なほどさっぱり。エスプレッソの風味も感じられ、暑い季節にも飲みやすい一杯でした。

さらに、自家製リモナータもいただきました。

瀬戸内レモンを使用したレモネードで、レモンもそのまま食べられると聞いて実際に食べてみましたが、驚くほど酸味が強くありません。爽やかな味わいで、飲んだ瞬間に身体にビタミンが染みわたるような感覚がありました。これからの暑い季節には特に人気が出そうです。

デザートには、こちらも人気メニューのティラミスを注文しました。

甘さは控えめで、エスプレッソのほろ苦さとのバランスが絶妙です。エスプレッソがふんだんに使われており、スプーンを入れるとじんわりと染み出してくるほど。コーヒー好きにはもちろん、甘いものが得意ではない人にもおすすめしたくなる味わいでした。

まとめ

本格的なエスプレッソやイタリア料理を楽しみながらも、どこか気取らず過ごせるFuratto Flat。店主のこだわりが詰まった一杯や料理の数々からは、「おいしいものを届けたい」という思いが伝わってきました。大船でふらっと立ち寄れるお気に入りの一軒を探している方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

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