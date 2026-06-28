







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力・戦力を武器に、昨季まで2年連続でワールドシリーズ（WS）を制している。戦力格差を抑える新ルールを導入するべき声も根強いが、ミゲル・ロハス内野手はこうした風潮にうんざりしているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「ドジャースはMLBが選手会との労使交渉で導入を目指しているサラリーキャップ構想の象徴的な存在となっている。機構はこれまで何度も同チームを引き合いに出し、選手会が提案している『年俸総額が1億5000万ドルに満たない球団にペナルティを科す』という内容に反論してきた」と現状に言及。











続けて、「その中で、ロハスはカリフォルニアポストのジャック・ハリス記者を通じて、自身の不満を率直に口にした。彼はMLBに存在する財政格差の責任を、ドジャースだけに負わせるのは公平ではないと考えている」としつつ、「リーグ全体をより良い状態にするために、自分たちが犠牲にならなければならないという話を聞き続けるのは、正直かなりうんざりしている。もちろん、そうした資金力があればチームが強くなることは十分理解しているし、そこから目を背けるつもりもない」という本人のコメントを伝えている。



今季のドジャースは球団史上初となるWS3連覇を目指しているが、この偉業が達成されるかによってまた外野の印象も左右されそうだ。



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