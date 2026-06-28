FIFAワールドカップ・グループJ最終節が現地時間27日に行われ、アルジェリア代表とオーストリア代表が対戦した。

決勝トーナメント進出のラスト2枠を決める重要な一戦となった。試合開始時点で可能性が残されているのは両チームおよび、グループGを3位で終えたイラン代表。この試合で勝敗が決すると、勝者およびイランが決勝トーナメントへ進み、敗者は得失点差でイランに及ばず敗退決定。この試合がドローに終わると、アルジェリアが3位、オーストリアが2位で決勝トーナメントに進み、イランは勝ち点「3」で両チームに及ばず敗退が決まる。

試合の均衡が破れたのは28分、オーストリアが先制する。自陣からダヴィド・アラバがロングフィードを供給。抜け出したマルコ・アルナウトヴィッチが相手GKとの一対一を制した。

しかし、アルジェリアは前半終了間際に試合を振り出しに戻す。右コーナーフラッグに当たってボールが生き残ると、ルーズボールを回収してラフィク・ベルガリが巧みなボール捌きでペナルティエリア内の密集を突破。左足を振り抜き押し込んだ。

同点で折り返すと、55分にオーストリアが勝ち越し成功。右サイドからコンラート・ライマーがグラウンダークロスを供給。マルセル・ザビッツァーが合わせて鋭いシュートを突き刺した。

だが60分に再びアルジェリアが追いつく。フセム・アワールが左サイドをえぐってゴール前にクロス供給。ファーで待ち構えていたリヤド・マフレズが合わせて流し込んだ。

予想に反して両チームともに攻撃的な姿勢を見せた一戦となったが、さすがに最終盤はタイムアップの笛を待つ展開に。かと思われたが、アルジェリアは後半アディショナルタイムに緩いボール回しから一気にスピードアップして中央突破。オーストリアの意表を突き、マフレズが逆転ゴールを記録した。

オーストリアはこのまま敗退かと思われたが、諦めずに攻め続けると、最後にサーシャ・カライジッチがゴールネットを揺らして奇跡の同点。この結果、オーストリアが2位、アルジェリアが3位の成績上位8チームに入ってグループステージを突破した。イランは敗退が決まった。決勝トーナメント1回戦では、オーストリアはスペイン代表と、アルジェリアはスイス代表と対戦する。

【スコア】

アルジェリア代表 3－3 オーストリア代表

【得点者】

0－1 28分 マルコ・アルナウトヴィッチ（オーストリア）

1－1 45分 ラフィク・ベルガリ（アルジェリア）

1－2 55分 マルセル・ザビッツァー（オーストリア）

2－2 60分 リヤド・マフレズ（アルジェリア）

3－2 90＋3分 リヤド・マフレズ（アルジェリア）

3－3 90＋6分 サーシャ・カライジッチ（オーストリア）

【ゴール動画】アルジェリアvsオーストリア