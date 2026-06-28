FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメントの組み合わせが決まった。

開催国が「32」から「48」に増え、決勝トーナメントも従来のベスト16ではなくベスト32からのスタートに。難敵揃いのグループFを2位で通過した日本代表は、グループC首位のブラジル代表とラウンド32で対戦する。

もし“王国”を打ち破って史上初となる決勝トーナメント1回戦突破を果たした場合でも、悲願の頂点へは茨の道だ。ラウンド16ではアフリカの強豪コートジボワール代表か、怪物アーリング・ハーランドを擁するノルウェー代表が相手に。史上初めて準々決勝まで進んだ場合、優勝候補のイングランド代表と対戦する可能性がある。

そのほか、ラウンド32ではオランダ代表vsモロッコ代表、ポルトガル代表vsクロアチア代表など強豪対決も実現。連覇を目指すアルゼンチン代表は、初出場ながら統率された戦いでラウンド32まで進んだ注目のカーボベルデ代表と対戦する。

ラウンド32およびラウンド16の組み合わせは以下の通り。

■ラウンド32

ドイツ vs パラグアイ

フランス vs スウェーデン

南アフリカ vs カナダ

オランダ vs モロッコ

ポルトガル vs クロアチア

スペイン vs オーストリア

アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ

ベルギー vs セネガル

ブラジル vs 日本

コートジボワール vs ノルウェー

メキシコ vs エクアドル

イングランド vs コンゴ民主共和国

アルゼンチン vs カーボベルデ

オーストラリア vs エジプト

スイス vs アルジェリア

コロンビア vs ガーナ

■ラウンド16

ドイツ／パラグアイ vs フランス／スウェーデン

南アフリカ／カナダ vs オランダ／モロッコ

ポルトガル／クロアチア vs スペイン／オーストリア

アメリカ／ボスニア・ヘルツェゴビナ vs ベルギー／セネガル

ブラジル／日本 vs コートジボワール／ノルウェー

メキシコ／エクアドル vs イングランド／コンゴ民主共和国

アルゼンチン／カーボベルデ vs オーストラリア／エジプト

スイス／アルジェリア vs コロンビア／ガーナ

■日程（現地時間）

ラウンド32：6月28日〜7月3日

ラウンド16：7月4日〜7月7日

準々決勝：7月9日〜7月11日

準決勝：7月14日、15日

3位決定戦：7月18日

決勝戦：7月19日

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞