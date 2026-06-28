FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメントに出場する32チームが決定。AFC（アジアサッカー連盟）からは9チームが大会に参加したが、生き残ったのは日本代表とオーストラリア代表の2チームだけだった。

出場国が「32」から「48」に増え、アジアはヨルダンとウズベキスタンが初めて、イラクが40年ぶりに出場するなど恩恵を受けた。しかし、軒並み苦戦を強いられグループステージで姿を消すことになった。

また、韓国代表も3位の成績上位8チームには入れずに敗退が決定。イラン代表も最後に行われたグループJのオーストリア代表対アルジェリア代表が3－3のドローに終わったことを受けて、惜しくもボーダーラインから転落した。

一方、今大会ではアフリカ勢が躍進。初出場のカーボベルデ、ザイール時代の1974年以来の参加となったコンゴ民主共和国が生き残り、決勝トーナメントに駒を進めた。10チームが参加しているアフリカ勢で唯一の敗退は、日本と同居したグループFで3戦全敗のチュニジアだけとなった。

ホスト国のカナダ、メキシコ、アメリカはすべてグループステージを突破。一方、3カ国不在の北中米カリブ海予選を勝ち上がったキュラソー、ハイチ、パナマは1勝もできずにグループステージ敗退となった。

大陸別のグループステージ突破状況は以下の通り。

■アジア（2／9）

▼GS突破

オーストラリア、日本

▼GS敗退

イラン、イラク、ヨルダン、カタール、サウジアラビア、韓国、ウズベキスタン

■アフリカ（9／10）

▼GS突破

アルジェリア、カーボベルデ、コンゴ民主共和国、エジプト、ガーナ、コートジボワール、モロッコ、セネガル、南アフリカ

▼GS敗退

チュニジア

■北中米カリブ海（3／6）

▼GS突破

カナダ、メキシコ、アメリカ

▼GS敗退

キュラソー、ハイチ、パナマ

■南米（5／6）

▼GS突破

アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル、パラグアイ

▼GS敗退

ウルグアイ

■オセアニア（0／1）

▼GS敗退

ニュージーランド

■ヨーロッパ（13／16）

▼GS突破

オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、イングランド、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス

▼GS敗退

チェコ、スコットランド、トルコ