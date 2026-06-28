FIFAワールドカップ2026・グループステージ全日程が終了した。

日本代表はオランダ代表、スウェーデン代表、チュニジア代表と同居したグループFを1勝2分で終えて2位通過。決勝トーナメント1回戦ではグループCを首位通過したブラジル代表と対戦する。

韓国代表はグループAの初戦でチェコ代表を下したものの、メキシコと南アフリカに連敗。3位の成績上位8チームにも入ることができず、2大会ぶりのグループステージ敗退が決まった。

南米の強豪ウルグアイ代表は初出場のカーボベルデ代表に2位の座を譲り、未勝利でまさかのグループステージ敗退。28年ぶり出場のスコットランド代表も初のグループステージ突破とはならなかった。

グループステージ最後に行われたJ組では熱いドラマが待っていた。アルジェリア代表vsオーストリア代表の直接対決は、ともに引き分けで決勝トーナメント進出が決まるが、敗れた方は3位集団の成績でイラン代表を下回り敗退してしまう状況での開催に。しかし、“談合試合”となる戦前の予想に反して壮絶な打ち合いになると、後半アディショナルタイムでアルジェリアが逆転したものの、土壇場でオーストリアが試合を振り出しに戻して3－3のドローに終わった。オーストリアは44年ぶりの1次リーグ突破を果たし、アルジェリアは3位の成績上位8チーム入り。イランは惜しくも敗退が決まった。

各グループおよび、3位集団の順位表は以下の通り。

■グループA

1位 メキシコ（9／＋6）☆

2位 南アフリカ（4／－1）☆

3位 韓国（3／－1）●

4位 チェコ（1／－4）●

■グループB

1位 スイス（7／＋4）☆

2位 カナダ（4／＋5）☆

3位 ボスニア・ヘルツェゴビナ（4／－1）☆

4位 カタール（1／－8）●

■グループC

1位 ブラジル（7／＋6）☆

2位 モロッコ（7／＋3）☆

3位 スコットランド（3／－3）●

4位 ハイチ（0／－6）●

■グループD

1位 アメリカ（7／＋4）☆

2位 オーストラリア（4／0）☆

3位 パラグアイ（4／－2）☆

4位 トルコ（3／－2）●

■グループE

1位 ドイツ（6／＋6）☆

2位 コートジボワール（6／＋2）☆

3位 エクアドル（4／0）☆

4位 キュラソー（1／－8）●

■グループF

1位 オランダ（7／＋6）☆

2位 日本（5／＋4）☆

3位 スウェーデン（4／0）☆

4位 チュニジア（0／－10）●

■グループG

1位 ベルギー（5／＋4）☆

2位 エジプト（5／＋2）☆

3位 イラン（3／0）●

4位 ニュージーランド（1／－6）●

■グループH

1位 スペイン（7／＋5）☆

2位 カーボベルデ（3／0）☆

3位 ウルグアイ（2／－1）●

4位 サウジアラビア（2／－4）●

■グループI

1位 フランス（9／＋8）☆

2位 ノルウェー（6／＋1）☆

3位 セネガル（3／＋2）☆

4位 イラク（0／－11）●

■グループJ

1位 アルゼンチン（9／＋7）☆

2位 オーストリア（4／0）☆

3位 アルジェリア（4／－2）☆

4位 ヨルダン（0／－5）●

■グループK

1位 コロンビア（7／＋3）☆

2位 ポルトガル（5／＋5）☆

3位 コンゴ民主共和国（4／＋1）☆

4位 ウズベキスタン（0／－9）●

■グループL

1位 イングランド（7／＋4）☆

2位 クロアチア（6／0）☆

3位 ガーナ（4／0）☆

4位 パナマ（0／－4）●

■3位チーム 順位表

1位 コンゴ民主共和国（4／＋1）

2位 スウェーデン（4／0）

3位 ガーナ（4／0）

4位 エクアドル（4／0）

5位 ボスニア・ヘルツェゴビナ（4／－1）

6位 アルジェリア（4／－2）

7位 パラグアイ（4／－2）

8位 セネガル（3／＋2）

───────決勝T出場圏───────

9位 イラン（3／0）

10位 韓国（3／－1）

11位 スコットランド（3／－3）

12位 ウルグアイ（2／－1）

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