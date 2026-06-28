FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に臨むブラジル代表の予想スターティングメンバーが判明した。

GK

アリソン（リヴァプール）

DF

ダニーロ（フラメンゴ）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

ドウグラス・サントス（ゼニト）

MF

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）

ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

FW

ハイアン（ボーンマス）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

ブラジル代表はグループステージ第3節のスコットランド代表戦から中4日で日本戦に臨む。ブラジルメディア『globo』によると、日本戦では3－0で勝利したスコットランド戦と同じ先発メンバーを継続起用する可能性が高いという。実現すれば、カルロ・アンチェロッティ監督就任後初めて同一のスターティングイレブンとなる。27日（土）は冒頭15分のみ報道陣に公開する形でトレーニングを実施。練習内容の詳細は明らかになっていないものの、『globo』によると日本の『5－4－1』守備ブロックを想定し、マネキンを配置して崩しの形を確認していたと伝えており、日本攻略に向けた準備を進めているようだ。

第2節のハイチ代表戦で負傷したハフィーニャ（バルセロナ）は欠場が決定。右太ももを痛めており、治療とリハビリのため日本戦が行われるヒューストンには帯同せず、チームの拠点となるニューヨークに残ることになった。その一方で、新たな戦力として存在感を高めているのが左利きアタッカーのハイアンだ。今年3月の初招集でアピールに成功し、本大会メンバー入りを勝ち取ると、ここに来て定位置を掴み取りつつある。アンチェロッティ監督は突破力に優れたアタッカーを両ワイドに配置し、攻撃時には『4-2-4』のような形を採用してきた。しかし、エステヴァン、ロドリゴに続いてハフィーニャも負傷したことで、現在は『4-2-3-1』が最適解との判断に傾いているようだ。

そして、ブラジル代表歴代最多79得点を誇り、そのうち9得点を日本戦で記録しているネイマールは“ジョーカー”として起用される可能性が高い。ケガの影響で大会開幕後も別メニュー調整が続いていたが、スコットランド戦で待望の実戦復帰を果たした。近年は度重なるケガに苦しんでおり、代表招集を巡っては賛否の声もあった。それでもチームメートからの信頼や影響力は依然として大きく、アンチェロッティ監督も切り札として大きな期待を寄せている。ネイマール自身も以前のインタビューで「日本戦ではいつも幸運が訪れるんだ」と語っており、出場した場合は最前線で守備負担を軽減し、得点に専念する役割が与えられる見込みだ。

2014年のブラジル大会では、コートジボワール代表のディディエ・ドログバ投入を機に試合の流れが一変した例もあった。日本代表としては、終盤に投入される可能性が高いネイマールへの対応も勝敗を左右する重要なポイントとなりそうだ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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