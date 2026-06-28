ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間27日、敵地でのパドレス戦に先発登板。6回2失点という投球で今季8勝目の権利を持って降板した。

中6日で同地区戦に登板した山本が三者凡退で初回を終えると、ドジャースは2回表に6番トミー・エドマンの適時二塁打で先制に成功。山本は直後の2回裏も三者凡退とし、3回裏は先頭の7番アンドゥハーに初安打を許しながらも、続く8番ワグナーを一ゴロ併殺打。9番フェルミンを3球三振に仕留め、打者9人で序盤3イニングを終えた。

しかし5回裏、先頭の5番シーツへの初球フォーシームが甘く入り、中越えの13号同点ソロを被弾。それでも直後の6回表、ドジャースは相手の適時失策で1点を勝ち越すと、7番カイル・タッカーと8番ダルトン・ラッシングが2者連発。4番ムーキー・ベッツには3戦連発の11号3ランも飛び出すなど、10対1とパドレスを突き放した。

大量援護を貰った山本は6回裏にも5番シーツの適時打で1点を失うも、4登板連続のクオリティ・スタート達成ときっちり試合を作って降板。6回89球を投げて5被安打、2四球、4奪三振、2失点という投球で、防御率2.67に低下させた。