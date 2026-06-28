







大谷翔平 最新情報

今夏のトレード期限が近づく中、ロサンゼルス・ドジャースは積極的な補強に動かないとの見方が強まっている。しかし、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手がトレード市場に出た場合は話が別のようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



スクーバルは2026年シーズン後にフリーエージェント（FA）となるため、トレードで獲得することにはリスクもある。それでも、彼の才能は軽視できない。今季は肘の手術で離脱期間がありながら、タイガースで53回2/3を投じ、防御率3.02を記録している。











もしドジャースがスクーバルを獲得するなら、今オフに長期契約を結ぶことを前提にした動きになるだろう。ドジャースは、スクバルがFAで望む3億ドル（約484.5億円）超の契約を提示できる数少ない球団の1つだ。



支払う代償は大きくなるが、スクーバルはドジャースを3連覇へ大きく近づける存在になり得る。さらに、ドジャースが獲得すれば、ポストシーズンで争うライバル球団に渡さずに済むという意味もある。



注目の集まるスクーバルの動向について、レビン氏は「もしドジャースがポストシーズンでスクーバル、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、山本由伸投手、大谷翔平選手らを起用できれば、対戦相手にとっては手強い相手となるだろう。もし今夏スクーバルが市場に出た場合、ドジャースが彼の獲得に向けて動き出すのは間違いない」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】