FIFAワールドカップ2026・グループK第3節（最終節）が27日に行われ、コンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表とウズベキスタン代表が対戦した。

52年ぶり2度目のワールドカップを戦うDRコンゴはここまで未勝利だが、ポルトガル代表との初戦では勝ち点「1」を獲得。この試合に勝利すれば決勝トーナメント進出が決まる状況となっている。一方、初出場のウズベキスタンは連敗で敗退濃厚に。3位に浮上しグループ突破の可能性を残すためには、歴史的初勝利を飾った上で大量得点が求めらる状況だ。

立ち上がりはウズベキスタンがアグレッシブな入りを見せ、10分に先制に成功。相手DFライン背後への抜け出しを図ったアクマル・モズゴヴォイが後方からのフィードをボックス内左へ流すと、ここに走り込んだエルドル・ショムロドフがGKの頭上を抜く巧みなループシュートを沈めた。一方のDRコンゴは17分、ブライアン・チペンガが左から仕掛け、中央でパスを受けたナタナエル・ムブクが強烈なシュートを叩き込んだが、直前のファウルを取られて得点は認められない。

ハイドレーションブレイク明けは1点を追うDRコンゴが圧力を強めるが、アブドゥコディル・クサノフを中心としてウズベキスタン守備陣は決定機を与えず。前半は0－1で終了した。

後半はややオープンな展開が続く中、68分にDRコンゴが試合を振り出しに戻す。ボックス内で右からのクロスを収めたヨアヌ・ウィサが倒されPKを獲得すると、自ら相手GKの逆を突くキックを沈めてネットを揺らした。さらに78分には左からカットインしたメシャック・エリアが左足を振り抜き、DFがブロックしたこぼれ球をフィストン・マイェレが押し込み逆転に成功した。

90＋1分にはウィサが強烈な振り向きざまに強烈なミドルシュートを叩き込んで2点差に。試合は3－1で終了し、DRコンゴが記念すべきワールドカップ初白星を飾るとともに決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド32では優勝候補と目されているイングランド代表と対戦する。一方のウズベキスタンは3連敗で敗退となった。

【スコア】

コンゴ民主共和国代表 3－1 ウズベキスタン代表

【得点者】

0－1 10分 エルドル・ショムロドフ（ウズベキスタン代表）

1－1 68分 ヨアヌ・ウィサ（コンゴ民主共和国代表）

2－1 78分 フィストン・マイェレ（コンゴ民主共和国代表）

3－1 90＋1分 ヨアヌ・ウィサ（コンゴ民主共和国代表）

【ゴール動画】DRコンゴが歴史を作る！ 主砲ウィサの2発で逆転勝利