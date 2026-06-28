







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、近年積極的な補強を行っている。その影響もあり、これまでには様々な選手の獲得噂が立っているが、デーブ・ロバーツ監督がその中の一人について言及したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ロバーツ監督が言及したのは、ミネソタ・ツインズ所属のバイロン・バクストン外野手。日本時間25日終了時点で通算193本塁打を記録している強打者で、昨オフに何度かトレード獲得説が浮上していた。











同メディアは「今週行われたツインズとの3連戦で、ドジャースはバクストンを間近で見る機会を得た。ロバーツ監督は『彼のプレーぶりが本当に大好きなんだ。情熱を持ってプレーしているのが伝わってくる。守備も素晴らしいし、試合の流れを読む感覚も抜群だ。彼は私が見るのを楽しみにしている選手の一人だよ。残念ながら対戦する機会はあまり多くないけれど、お金を払ってでも見たいと思える数少ない選手の一人なんだ』と語った」と言及。



合わせて、「バクストンはトレード候補の一人として名前が挙がっており、もしツインズが放出可能と判断すれば、多くの球団が獲得に乗り出すとみられている。しかし、ゼネラルマネジャーのジェレミー・ゾル氏は今週、その可能性をきっぱりと否定している」と、現在の放出可能性についても触れている。



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