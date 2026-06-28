







高卒1年目から一軍のマウンドを経験し、早くから将来の先発候補として期待されてきた齋藤響介。だが昨季は一軍登板がなく、本人にとっても苦しい一年になった。今年はファームで安定した投球を続け、球団のファーム5月MVPを獲得。再びその名が注目を集めている。結果が出ている今、本人はどう感じているのか。去年の苦しみと、そこを越えた先にある手応えが、率直な言葉と表情で返ってきた。（取材・文・写真：野口航志）





プロフィール：齋藤響介

岩手県出身。盛岡中央高から2022年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団し、高卒1年目から一軍登板を果たす。高卒2年目にはプロ初勝利を記録した。昨季は不調や肘の故障などもあり一軍登板なしに終わったが、高卒4年目の今季はファームで快投を続けている。







不調、肘の故障…齋藤を襲った試練

[caption id="attachment_271529" align="alignnone" width="1200"] オリックス・バファローズの齋藤響介【写真：産経新聞社】[/caption]











「去年は結果が欲しくて、全然うまくいかなかったです。それが今年は結果が出てきているので、いい感じかなとは思います」



昨年、状態が上がらなかったのはフォームのバランスが崩れ、思うように体を使えなかったからだった。



「去年は、下半身がうまく使えていなくて、肘が下がるような感じが多くて。コーチとかと話しながらやったんですけど、あまりうまくいかなかったです。コントロールもあまり良くなかったので、いいボールを投げようっていう思いが強くなりすぎて、その分、体が突っ込んだり、いろんなことを考えすぎてしまいました」



自分の中の課題を克服しようとするあまり、余計なことを考えすぎてしまったようだ。



さらに、昨年後半には肘も痛めた。7月ごろから投げられない時期が続き、オフから今年の春先にかけてはリハビリ生活を送った。



「肘の靭帯があまり良くなくて。でも、トミー・ジョン手術をするほどでもないみたいな感じで、保存治療という形でした。結構ノースロー調整が続いて、今年のキャンプ前ぐらいからキャッチボールを再開できるようになりました」



キャンプ期間中の2月もブルペンには入らず、舞洲でのリハビリが続いた。だが、その時間があったからこそ見えたものもある。齋藤は今年、自分の気持ちが大きく変わったという。







離れていたからこそ感じる“野球の楽しさ”

[caption id="attachment_271526" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたオリックス・バファローズの齋藤響介【写真：野口航志】[/caption]











「去年悪かった分、逆にあそこまで悪くなることも少ないとは思うので、その分、気持ちも楽になりました。ずっと痛かった分、その痛みもなくなって、今は野球自体が楽しいなって感じています」



長い間投げられなかったからこそ、キャッチボール一つにも新鮮さがある。



「ずっと投げられていなかったので、キャッチボールから楽しくて。離れると、やっぱり野球は楽しいなって思います」



技術面での修正も、リハビリ期間を通じて進んだ。特に意識しているのは、左手の使い方と下半身の連動だという。



「最初はキャッチボールから始めたんですけど、その時から結構、肘が下がったり、下半身もうまく使えていなかった。まずは足を使うことを意識して、リハビリ期間中でもあったので、フォーム確認はいろいろできたかなと思います」



昨年からの感覚のズレを丁寧に修正してきた。その手応えが、今の投球につながっている。



「そこまで大きく変えたとかはないんですけど、左手のグローブの使い方だったり、下半身の体重移動の仕方だったりは、去年とかに比べたら結構良くなった感じはあります」



怪我以前のような150キロ超の真っすぐはまだ戻っていない。だが、新たな球種にチャレンジすることで投球に幅を持たせている。





球速は出なくても…投球の幅を広げた“新たな武器”

[caption id="attachment_271527" align="alignnone" width="1200"] キャンプでブルペンに入るオリックス・バファローズの齋藤響介【写真：野口航志】[/caption]











「真っすぐは150キロ出てないので、その分今年は新しくツーシームを覚えました。右打者をツーシームで一発でゴロに打ち取れたりしているので、それが今一番大きい手応えです」



球速だけではない。本人は真っすぐの“質”にも手応えを感じている。



「去年だったら147キロとか出ても回転数だったりホップ成分が低かったりしてたんですけど、今は球速が出てなくてもホップ成分が出ていたりしているので、結構自分の中では質は良くなってきてるかなって思っています」



また、今の齋藤は、ピンチでの強さも印象的だ。6月26日現在、ファームでは32回2/3を投げて防御率0.83という抜群の成績を残している。ランナーを出しながらも、そこから粘って抑え切る場面が非常に多い。今年は新たにツーシームを加え、怪我以前ほどの球速がまだ出ていなくても、球質や投球の幅で勝負できるようになってきた。その変化が、今の安定感につながっている。



「やっぱり点は取られたくないので、ピンチになると自然と力が入る感じです。ピンチの時こそ強くなれている感じはあります」



表情には笑顔だけでなく、要所で抑え切れているという自信ものぞかせていた。



そして、精神面の変化を語る上で欠かせないのが岸田監督の存在だ。昨年苦しんでいた時にかけられた言葉を、齋藤は今でも覚えている。





















岸田監督の言葉が変えた“勝負する姿勢”

[caption id="attachment_271536" align="alignnone" width="1200"] オリックス・バファローズの齋藤響介【写真：産経新聞社】[/caption]











「去年は、バッターから逃げている感じがあるって言われました」



その言葉を受け止めたことで、気持ちにも変化があった。



「今年は、気持ちの面でバッターと勝負できているのが大きいかなと思います」



さらに岸田監督からは、肘の状態を気にかけながらも「（一軍で）待っているからね」と声をかけてもらっているという。その言葉もまた、支えになっているのだろう。



一軍に戻るために必要なことも、本人の中では整理できている。コントロールには手応えがある一方で、課題も明確にある。



「今はウイニングショットの精度を上げたいですね。追い込むまで、自分の中ではコントロールよく、内や外に投げられているので。決め球をしっかりするのと、真っすぐをもうちょっと速くできれば、一つ上のレベルでできるかなと思っています」



目標は明確だ。



「今年はリハビリから始まったので、後半戦ぐらいからは一軍に上がれるように頑張りたいなってずっと思いながら投げていました」



苦しんだ昨年を経て、野球の楽しさを改めて知り、フォームも、気持ちも立て直してきた。高卒で一軍のマウンドを踏んだ右腕は、遠回りをしながらかもしれないが、確実に前へ進んでいる。あとは、その積み重ねを一軍の舞台で形にできるかどうかだ。



「去年一軍で1登板もできず苦しかったんですけど、今年は少しでも上で投げられるように頑張りたいなって思うので。応援よろしくお願いします」



苦しい一年を越え、再び一軍を目指す齋藤響介。怪我人が相次ぐオリックス投手陣の中で、一軍登板の機会が巡ってくる可能性は十分にある。その時を、多くのファンが待っている。



（取材・文・写真：野口航志）











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