スコットランド代表のFIFAワールドカップ2026敗退が決まった。

7大会ぶりのFIFAワールドカップ出場を果たしたスコットランド代表は、グループCの第1節では、ジョン・マッギンの決勝ゴールでハイチ代表を1－0で破った。白星スタートを飾ったものの、19日の第2節ではモロッコ代表に0－1と敗れ、24日の第3節（最終節）ブラジル代表戦も0－3と完敗。1勝2敗の勝ち点「3」獲得にとどまっていた。

最終的にはグループCの3位に入ったが、今大会は全12グループの3位チームのうち、上位8チームが決勝トーナメントに進むことができる。順位決定方法は勝ち点、得失点、総得点、フェアプレーポイントの順で決まるため、スコットランド代表にとって初の決勝トーナメント進出は、他会場の結果に委ねられていた。

このような状況のなか、現地時間27日には、グループL第3節が行われた。イングランド代表がパナマ代表を2－0で破って首位通過を決めたほか、クロアチア代表はガーナ代表を2－1で下し、逆転でグループLの2位に浮上。この結果、敗れたガーナ代表が3位となったが、既に勝ち点「4」、得失点差を「0」としており、ガーナ代表の3位通過も決まっている。

この状況を受けて、スコットランド代表は、全12グループの上位8チームに入ることが不可能となった。スコットランド代表は勝ち点「3」、得失点差「－3」を記録したが、既に勝ち点「4」を積み上げた3位のチームが5つ生まれている。加えて、既に全日程を消化したセネガル代表、イラン代表、韓国代表とは、勝ち点「3」で並んでいるものの、得失点差で下回った。

なお、スコットランドサッカー協会（SFA）は28日、約7年間にわたって指揮を執り、スコットランド代表を7大会ぶりのワールドカップ出場へ導いたスティーブ・クラーク監督の辞任を発表している。

【ハイライト動画】スコットランド、最終節はブラジルに3発完敗

▼ブラジルvsスコットランド