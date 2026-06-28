FIFAワールドカップ2026で決勝トーナメント進出を決めた日本代表は、現地時間29日に控えるラウンド32に向けてベースキャンプ地のナッシュビルで調整を行なっている。

オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居したグループFを1勝2分の2位で終え、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた日本。ラウンド32では、歴代最多5度の優勝を誇る“王国”ブラジルと対戦。名将カルロ・アンチェロッティ監督が指揮を執る今大会はグループCを2勝1分で首位通過しており、エースのヴィニシウス・ジュニオールは3試合連続ゴールと絶好調だ。

ボランチの主軸を担う佐野海舟（マインツ／ドイツ）は「簡単な試合ではないということは全員が理解していると思いますし、自分たちが持っているものを全員で準備してぶつけたいと思います」と前置きしつつ、「個人で質の高い選手がたくさんいるので、個人で負けないのは大事ですけど、自分たちの良さはチームとして良い距離感で攻撃と守備ができるところだと思うので、そこをしっかりやっていきたい」と意気込みを示している。

通算対戦成績では1勝2分11敗と大きく負け越している日本だが、昨年10月に行われた国際親善試合では2点ビハインドから3点を奪って逆転勝利。しかし、当時先発フル出場した佐野は「ワールドカップは別物だと思っているので、前回の結果は一回忘れて、チームとしてしっかり整理して今準備できているかなと思います」と強調。試合のキーポイントについては次のように語った。

「最後はゴールに向かってどう防ぐのか。防ぐだけではしんどいと思うので、どう自分たちの時間を作って攻撃に持っていくか。失点しないのがまず一番大事だと思いますし、自分たちは今まで色々なパターンを想定して色々な準備をしてきたので、しっかり積み上げてきたものを出して、どんな状況になっても自分たちの原点を忘れずにやっていければと思います」

日本vsブラジルは日本時間30日の午前2時にキックオフされる。