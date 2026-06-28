FIFAワールドカップ2026・グループL第3節（最終節）が現地時間27日に行われ、クロアチア代表とガーナ代表が対戦した。

クロアチア代表は現地時間17日に行われた第1節では、優勝候補との呼び声も高いイングランド代表との激闘を演じたが、最終的には2－4で敗北。今大会は黒星スタートとなったが、続く23日の第2節ではパナマ代表を1－0で破り、今大会初白星を手にした。最終節で引き分け以上の成績を残せば、3大会連続の決勝トーナメント進出が決まる。

一方で、ガーナ代表は同じく17日開催の初陣では、後半アディショナルタイムの劇的弾でパナマ代表を1－0で撃破。続く23日の第2節では、同グループ内最大の難敵と目されたイングランド代表とのゲームを0－0で終え、勝ち点1を獲得。既にグループステージ突破は確定しており、他会場の結果次第では1位での通過も可能な状況だ。

試合序盤、より多くのチャンスを作ったのはクロアチア代表だった。17分にはガーナ代表のバックパスが乱れた隙を見逃さず、クロアチア代表がカウンター攻撃へ移ると、最後はペナルティエリア手前の位置からニコラ・ヴラシッチがミドルシュート。ここは左ポストに嫌われた。

前半のハイドレーションブレイク明けの31分には、試合の均衡が破れる。敵陣中央でマテオ・コヴァチッチからのパスを受けたペタル・スチッチが、迷いなく右足を振り抜くと、グラウンダーのミドルシュートがゴールに吸い込まれる。クロアチア代表が先手を取った。

対するガーナ代表は40分、右サイドをドリブルで破ったアントワーヌ・セメニョがきわどいシュートを放つ場面もあったが、決定機の数を増やすことはできず。クロアチア代表が1点をリードしてハーフタイムに入った。

後半に入ると、ガーナ代表が前への勢いを強めたものの、追撃の1点は奪えずに後半のハイドレーションブレイクを迎える。だが、73分にはセットプレーからこじ開けることに成功。ペナルティエリア手前右寄りの位置でフリーキックを獲得すると、アーネスト・ヌアマの蹴った左足のキックから、デリック・ルカッセンが左足でゴールネットを揺らした。

だが、失点直後にクロアチア代表が反撃へ。82分、敵陣でのボール奪取から、マルティン・バトゥリナが横へ繋ぎ、ペナルティエリア手前の位置からマリオ・パシャリッチが左足を振り抜くも、シュートはGKベンジャミン・アサレのビッグセーブに阻まれる。それでも、このプレーで獲得した右コーナーキックで、ルカ・モドリッチがアウトスイングのボールを供給すると、最後はニコラ・ヴラシッチがヘディングシュートを沈め、クロアチア代表が勝ち越しに成功した

試合はこのままタイムアップ。勝利したクロアチア代表は、2連勝で勝ち点を「6」に伸ばした。他会場でイングランド代表がパナマ代表を2－0で破ったことで、グループLを2位で通過することが決定。決勝トーナメント1回戦では、グループKの2位チームと対戦する。

一方で、ガーナ代表はFIFAワールドカップ2026の戦いで初黒星を喫したものの、既に勝ち点「4」を手にしており、3位でのグループL突破が決まっている。

【スコア】

クロアチア代表 2－1 ガーナ代表

【得点者】

1－0 31分 ペタル・スチッチ（クロアチア代表）

1－1 73分 デリック・ルカッセン（ガーナ代表）

2－1 83分 ニコラ・ヴラシッチ（クロアチア代表）

【ゴール動画】クロアチアが執念の勝ち越し、ガーナを破り2連勝！