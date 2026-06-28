キャプテンを務める日本代表DF板倉滉が自身のコンディションについて言及した。

板倉はFIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に先発出場したが、前半39分に途中交代に。森保一監督は「少し筋肉の異常を訴えていた」と明かし、板倉も試合後に「そんなにひどい状態ではない」とコメントしていた。27日は全体練習に参加せず、室内での調整に務めた。板倉は「全然できたとは思うんですけど、明日一日でちゃんと調整できれば。今日は中（室内）になりました」と説明し、違和感を感じている太もも裏について「全然思ったより悪くないですし、試合後に悪化もしていないので、状態は大丈夫」と強調した。

決勝トーナメント1回戦（ラウンド）32で対戦するブラジル代表とは、通算対戦成績で大きく負け越しているが、昨年10月の対戦でついに初勝利を掴んだ。グループステージは1勝2分け無敗と手応えも得ている。「自分たちは今すごくいい戦いできてると思いますし、それは結果にプラスして内容にフォーカスしても、ベースの部分がちゃんとあってサボらずできています。そこが一番大きいかなと思っています」と板倉。「もちろん相手に対するリスペクトはありますけど、ブラジルだからどうというのは全くないですし、他の試合と変わらずちゃんとやりたい」と目の前の一戦にフォーカスしていく。