







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、ミネソタ・ツインズと戦い4-3で勝利した。この試合ではダルトン・ラッシング捕手が、バッテリーを組んだ大谷と“衝突”したことに注目が集まったが、デーブ・ロバーツ監督は擁護しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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この日のラッシングは後逸による失点を招いたり、大谷のABS要求を振って制止したりするなど、意思疎通が上手くいかず。また、大谷がマウンド上で苛立ったような表情を見せたり、デーブ・ロバーツ監督やフレディ・フリーマンがベンチ内でコミュニケーションを図ったりといったシーンも話題となった。











同メディアは「試合後、ロバーツ監督はラッシングを捕手としてどう評価しているかについて率直に語った」としつつ、「まだ発展途上だね。何事にも学ぶ過程というものがある。彼はまだメジャーで自分の居場所を見つけようとしている最中だし、打撃でも結果を残そうと努力しているところなんだ」という同監督のコメントを伝えている。



ラッシングは現在25歳でまだメジャー2年目の若手だが、ロバーツ監督は今回の一件を糧にして“大人”になってほしいと考えているようだ。





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