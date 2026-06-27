27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神の高寺望夢について言及した。
片岡氏は「高寺もいい状態が多いと思うんですよね。ただ、いつもいつも出られるわけじゃないですから、出たときに今日は3本。チームは負けましたけど、いいアピールができたと思いますね」と振り返った。
この日チームは広島に敗れたが、『1番・センター』でスタメン出場した高寺は一人気を吐く3安打1打点の活躍だった。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神の高寺望夢について言及した。
片岡氏は「高寺もいい状態が多いと思うんですよね。ただ、いつもいつも出られるわけじゃないですから、出たときに今日は3本。チームは負けましたけど、いいアピールができたと思いますね」と振り返った。
この日チームは広島に敗れたが、『1番・センター』でスタメン出場した高寺は一人気を吐く3安打1打点の活躍だった。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。