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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手にとって、移籍1年目は期待とは程遠いものになっている。29歳の外野手は今季、打撃ではリーグ平均程度にとどまり、守備でも際立った存在感を示せていない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のブランドン・グリック記者が言及した。



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タッカーは今季最初の74試合で本塁打6、盗塁6にとどまっている。これまで自身が築いてきた基準を考えれば、物足りない数字だ。











デーブ・ロバーツ監督はタッカーの不振について、ドジャースのクラブハウスに集まる大谷翔平選手らスター選手たちの存在に見合う結果を出そうとする重圧が影響している可能性を指摘している。



さらに、ロバーツ監督はタッカーの状況を、昨季ドジャースに在籍していたマイケル・コンフォート外野手と重ねた。コンフォートはドジャースでの1年でキャリアワーストの攻撃成績に終わり、チームにうまくなじむことができなかった選手として見られている。



コンフォートと同じ道を辿りかねないタッカーについて、グリック氏は「彼の契約はまだ長期間残っている。球界最悪の契約という議論を避けたいのであれば、彼はもっと良い選手と比較される必要があるだろう」と言及した。





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