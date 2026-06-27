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プロ野球の世界では、必然的にドラフト上位指名の選手が注目されやすく、その分結果を求められやすい。しかし、実際にはドラフト下位指名の選手が活躍するケースも多く、チームを支える存在になっているのだ。今回は、ドラフト下位指名から見事な活躍を果たしている野手を取り上げたい。

細川成也

[caption id="attachment_262412" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの細川成也【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：明秀学園日立高

・ドラフト：2016年ドラフト5位

昨季成績：108試合、打率.256、20本塁打、58打点

現役ドラフトにより新たな活路を見出した細川成也は、ドラフト5位でプロ入りした選手だ。

明秀学園日立高から2016年ドラフト5位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーにプロ初打席本塁打を放つデビューを飾ったものの、その後は確実性が課題となり、一軍に定着できなかった。

ポテンシャルを発揮しきれず苦しむ中、現役ドラフトで中日ドラゴンズに移籍。この移籍が功を奏し、移籍1年目となる2023年、140試合に出場して24本塁打を記録した。

さらに翌2024年は、全143試合に出場して打率.292、23本塁打の成績をマーク。一発長打だけではなく、課題だった確実性も見事に克服した。

昨季は前半戦こそ苦しんだが、終わってみれば3年連続で20本塁打を達成。主砲としての意地を示した。

ドラフト5位からスタートして苦難を乗り越えた活躍は、ファンに大きな希望を与えている。

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