







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手には、様々な方面から批判が集まっている。特に大谷翔平選手とバッテリーを組んだ24日（日本時間25日）のミネソタ・ツインズ戦ではミスが目立ち、本人も反省の色を示している。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



24日の試合では大谷の球を受ける中で配球面がうまくいかず、大谷が目に見えて苛立つほどだった。特に2回には、大谷が打者の読みについて自分の方がラッシングよりも良く見えていると感じていた様子だった。











大谷とラッシングは明らかに認識を共有できていなかった。大谷はそのイニングを切り抜けた後、ラッシングと話し、自分で球種を決めたい考えを明確に伝えていた。



批判を受けることが多いラッシングだが、今回の内容について言い訳をしていない。全ての責任を受け止め、デーブ・ロバーツ監督やフレディ・フリーマン内野手らが支えてくれたことにも感謝している。



チーム内から励ましの声をもらったラッシングは自身について「あのようなサポートを必要とするのはとても恥ずかしい。攻撃でも守備でも、これは受け入れることが難しい現実だ。良いパフォーマンスではなかった。ここ最近は調子が良くない」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】