







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。既に具体的なオファー案も複数浮上している中、米メディア『ファンサイデッド』は、スクーバルよりも狙い目の選手がいると言及している。



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獲得候補に挙がっているのは、ミネソタ・ツインズ所属のジョー・ライアン投手。昨季までに通算46勝、今季は日本時間25日終了時点で17登板、5勝4敗、防御率3.18といった数字を残している先発右腕だ。











同メディアは「ツインズのオーナー陣は、年俸総額の削減を進める方針を固めている。また、再建を早めるためにファームを充実させたいとも考えている。そのため、今季終了後も契約が1年残っているライアンをトレードに出すことは、十分に理にかなった判断といえる。ドジャースにとっても、プロスペクトを大量に放出してスクーバルを半季だけ獲得するよりも、来季先発ローテの柱になれるライアンを獲得する方がより魅力的な選択肢となるだろう」と指摘。



続けて、リバー・ライアン投手、マイク・シロタ外野手、ザック・ルート投手の3名と引き替えにライアンを得るトレード案を提案しつつ、「チームはポストシーズンでここ2年連続、先発ローテとブルペンに大きな負担をかけてきた。彼を獲得できれば負担は分散され、今年10月には大谷を含めた投手陣全員の負担軽減につながるだろう」と主張している。



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