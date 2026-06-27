今日の運勢 6月28日（日）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月28日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月28日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で楽しい1日を過ごすことができそうです。直感も冴えやすい運気なので、何かを選択する際は自分自身の感じる感覚、直感を頼りに進めてみましょう。学びや気づきがありそうな1日です。今日は視野を広く持って色々なものに目を向けてみましょう。特に海外に関することに触れてみるのも良さそうです。恋愛運が好調です。今日は趣味や楽しいことも充実しやすく楽しい1日を過ごすことができそうです。好きな人、仲良くなりたい人がいる場合は積極的にコミュニケーションを取ってみましょう。コミュニケーションが活発な運気です。今日はSNS上など色々な場所で交流が広がっていきそうです。積極的に対話をしていきましょう。対人運が好調です。今日は特に1対1のコミュニケーションが活発な運気なので、パートナーとの時間を大切にすることがおすすめです。自分自身と向き合う時間を持つのも良さそうです。趣味が充実しやすく友達付き合いが活発な運気です。今日はSNSで発信をしてみると良い反応をもらうことができたり、繋がりが深まりそうです。頑張りすぎないことが大切な日です。今日は色々とやることが多くて大変かもしれませんが、区切りを決めて進めたり、思い切って休む時間を持つようにしましょう。内省がテーマの日です。今日は色々なことを見直してみましょう。思考の整理をしたり、瞑想をする時間を持つのも良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、のんびりとお家時間を過ごしてみましょう。夜はゆっくりとお風呂に浸かるのもおすすめです。金運が好調です。今日は欲しいものがあればネットショップなどで探してみると良い買い物ができそうです。特に欲しいものがない場合は財布の中を整理しましょう。モヤモヤが目立つ日です。今日はなるべく1人の時間を過ごしたり、無理をしないようにしましょう。夜は早めに寝ることがおすすめです。疲れを癒せると良い日です。今日はストレッチをしたり、マッサージを受けに行ったり、自分が心地が良いと思うことを選択するようにしましょう。今日は身近な人への感謝の気持ちを伝えたり、頑張りすぎず1人の時間を大切に過ごしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/