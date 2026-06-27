連載：マルコのクルーズ業界TOPICS｜Vol.3 　エクスプローラ ジャーニーで楽しむ、F1モナコグランプリ

以前にご紹介したウルトララグジュアリークルーズ、エクスプローラ ジャーニーで楽しむモナコでのフォーミュラ1。記事の公開から問い合わせがあったとのご報告も頂き、実際に船上から楽しまれた方もいらっしゃるのではないだろうか。

エクスプローラ ジャーニーの船上ではフォーミュラ1観戦はもちろん、それ以外にも多くのスペシャルな体験が提供された。その中でもまずは公式オープニングパーティーについて公式な情報が公開されたのでご紹介する。レースウィーク中は様々な体験が用意されるなかで、オープニングとなるこのイベントが船上で行われたのはまさに特別な体験だ。

公式オープニングパーティー

モナコのエルキュール港に停泊したエクスプローラ ジャーニーの船は中継でも目にした方は多いはずだ。

世界から著名なゲスト、文化人、スポーツ界のアイコンが集う公式オープニングパーティーはヨーロッパ史上最大規模となるドローンショーで開幕。高さ150メートル、幅200メートルの空中キャンバスを3050機のドローンが飛び回り、モナコの街並みやストリートサーキット、トロフィーなどを再現した。

ゲストは厳選されたカクテルなどを楽しみながらモナコグランプリの始まりを全身で感じただろう。そして夜が進むとあの、ボブ・シンクラーがDJブースに登場し、一気に夜のボルテージを上げ、更にはインターナショナル・スーパーモデルのナオミ・キャンベルも特別出演。エクスプローラ I （今回モナコに停泊したクルーズ船の名称）の船内はこれ以上ない空間となった。

もちろん、モータースポーツ界のレジェンドたちもパーティーに出席。今年はミカ・ハッキネン、デイモン・ヒル、デビッド・クルサードが船内に登場し、ファンを喜ばせた。

フォーミュラ1で特別な体験を

エクスプローラ ジャーニーを運営するMSCグループはFormula 1®とのアライアンスを2030年まで提携しており、様々なF1とのコラボレーションを実施している。

今年のマイアミGPではコーナー内側をマリーナに見立て、ヨット型のホスピタリティブースを設営。

5つのコーナーを見渡せる立地に、プールも備えた極上の空間を作り上げ、エクスプローラ ジャーニーの姉妹ブランドであるMSCクルーズの上位クラス、MSCヨットクラブの名を使い、クルーズ船での上位クラスの体験をそのままにサーキットへと持ち込んだ。

エクスプローラ ジャーニー及びMSCクルーズを運営するMSCグループは世界最大規模の貨物船社であり、フォーミュラ1とも今後、より一層強い関係で様々な体験を提供する予定だ。詳しい情報が入り次第、こちらでも紹介する。

来年のF1観戦はよりスペシャルな空間と体験でF1を楽しむべく、今から計画を立て始めるのはいかがだろうか。