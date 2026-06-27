







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、フレディ・フリーマン内野手が現役では唯一となる通算2500安打を達成した。長きにわたって活躍を続けている証といえるが、その同選手をセントルイス・カージナルスのオリバー・マーモル監督が称賛したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「ESPNのバスター・オルニー記者のポッドキャストに出演したマーモル監督は、『対戦相手として最も采配が難しい選手は誰か』と質問され、フリーマンと答えた」としつつ、「打席に立っているフリーマンは本当に嫌な存在だ。でも、打席を離れれば大好きな人間だよ。彼は本当に素晴らしい人物で、話をするのも楽しい。でも、彼はいろいろな形で試合を決めることができる選手なんだ。自分が何をしたいのか、投手が何をしようとしているのか、そして守備のどこに穴があるのかを、本当によく理解している」という同監督のコメントを紹介。











続けて、「フリーマンがここまで高い評価を受けている最大の理由は、走塁ではなく、その打棒にある。また、一塁守備でも安定したプレーを見せている。36歳になった今でも、その美しいスイングはドジャースにとって大きな価値があり、高い生産性を維持し続けている」と記している。



今季も日本時間24日終了時点で77試合、打率.278、13本塁打、43打点と一定の数字を残しているフリーマン。今後もライバルたちを大いに苦しめそうだ。



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