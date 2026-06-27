巨人では埋もれていた右腕だが、人的補償で広島へ移籍して才能が開花。リーグ3連覇を支える救援陣の一角へと成長した。［1/6ページ］

広島で才能が花開いた右腕

一岡竜司

[caption id="attachment_271090" align="alignnone" width="1200"] 広島時代の一岡竜司【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：藤蔭高 - 沖データコンピュータ教育学院

・ドラフト：2011年ドラフト3位（巨人）

・プロ通算成績：290試合登板、17勝14敗7セーブ84ホールド、防御率2.76

一岡竜司にとって、人的補償での移籍は大きな転機になったと言えるだろう。

専門学校出身のプロ野球選手という経歴を持つ一岡は、2011年にドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。

しかし、入団から2年間は主に二軍戦で登板し、一軍では芽が出ず。プロ1年目は4試合に登板して防御率3.60、プロ2年目は9試合に登板して防御率5.23と成績を落としていた。

そんな中、一岡に転機が訪れる。

プロ2年目の2013年オフに、大竹寛が巨人へFA移籍。これに伴い、一岡が人的補償として広島東洋カープに入団した。

移籍初年度に開幕一軍入りした一岡は、開幕2戦目の中日戦で3点リードの7回に二番手で登板し、プロ初ホールドを記録。

シーズン中盤に右肩を痛めて離脱したものの、同年は31試合に登板して18ホールドポイント（2勝0敗2セーブ16ホールド）、防御率0.58と堂々の成績を残す。

2016年から2018年の3年間は、広島のリーグ3連覇に貢献。特に2017年と2018年はいずれも59試合に登板して腕を振り続けた。

2022年は10試合の一軍登板に終わるも、プロ通算100ホールドを達成。翌2023年は1試合の一軍登板にとどまり、同年に現役を引退した。

[caption id="attachment_271095" align="alignnone" width="1200"] （左から）一岡竜司、福地寿樹、田中正義【写真：産経新聞社】[/caption]

故障に苦しみ結果を残せなかったドラ1右腕は、人的補償で日本ハムへ移籍して覚醒。守護神を任されるまでに飛躍を遂げた。［2/6ページ］

守護神へ駆け上がった剛腕

田中正義

[caption id="attachment_271089" align="alignnone" width="1200"] 北海道日本ハムファイターズの田中正義【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：創価高 - 創価大

・ドラフト：2016年ドラフト1位（ソフトバンク）

・昨季成績：49試合登板、1勝1敗13セーブ12ホールド、防御率1.32

田中正義は人的補償での移籍により、くすぶっていた野球人生が好転した。

福岡ソフトバンクホークス時代は肩や肘の故障などもあり、満足な成績を残せなかった田中。ソフトバンク在籍の6年間では、2021年の18試合が最多登板に終わっていた。

そんな田中に転機が訪れたのは、2023年。ソフトバンクへFA移籍した近藤健介の人的補償で、北海道日本ハムファイターズへの移籍が決まったのである。

日本ハムでは中継ぎとして腕を振っていた中、抑えの石川直也が肉離れで戦線離脱したことをきっかけに、守護神を任されることになる。

すると、4月26日のオリックス戦でプロ初セーブを記録。同年は47試合の登板で25セーブ、8ホールド、防御率3.50とキャリアハイの成績を残す。

そして、翌2024年は開幕から抑えとしてスタート。セーブに失敗した試合もあったが抑えの役割を全うし、53試合登板で4勝4敗、20セーブ、12ホールド、防御率2.17の成績をマークする。

昨季は49試合に登板して1勝1敗、13セーブ、12ホールド、防御率1.32と、年々防御率が向上している。

今季は中継ぎとして腕を振り、ここまで24試合に登板して、1勝2敗、16ホールド、防御率2.63をマーク。ブルペンの一角として、さらなる活躍が期待される。

[caption id="attachment_271095" align="alignnone" width="1200"] （左から）一岡竜司、福地寿樹、田中正義【写真：産経新聞社】[/caption]

阪神では出場機会に恵まれなかった俊足外野手は、人的補償で広島へ移籍して飛躍。持ち前の走力を武器に、欠かせない戦力へと成長した。［3/6ページ］

広島移籍後に125盗塁

赤松真人

[caption id="attachment_271093" align="alignnone" width="1200"] 広島時代の赤松真人【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：平安高 - 立命館大

・ドラフト：2004年ドラフト6巡目（阪神）

・プロ通算成績：868試合出場、打率.249、21本塁打、144打点、136盗塁

阪神タイガースで苦戦していた赤松真人は、人的補償を転機に大きく飛躍した。

赤松はルーキーイヤーに、ウエスタン・リーグ（現：ファーム・リーグ）の首位打者・盗塁王・最高出塁率を獲得した。

しかし、プロ入り3年間は阪神外野陣の層の厚さもあり、一軍での出場機会に恵まれなかった。阪神での3年間で、一軍では通算36試合に出場。打率.151、1打点、11盗塁の成績に留まった。

そうした状況の中、赤松に転機が訪れる。

2008年に阪神へFA移籍した新井貴浩の人的補償として、広島東洋カープへの移籍が決まったのである。

すると、移籍1年目から2試合連続の先頭打者本塁打を記録するなど、125試合に出場。打率.257、7本塁打、24打点、12盗塁の成績を挙げる。

翌2009年は137試合に出場して打率.232ながら、6本塁打、43打点、14盗塁を記録。2010年には113試合で打率.285、4本塁打、33打点、20盗塁をマークした。

2011年以降は、代打や代走の切り札などの役割も担い、広島移籍後の9年間で125盗塁を積み重ねた。

そんな中、プロ入り12年目の2016年には胃がんを発症。翌年の手術により、二軍で実戦復帰するまでに回復したが、その姿はプロ野球ファンに勇気を与えた。

その後、赤松は2019年に現役を引退。今季は広島の一軍外野守備・走塁コーチを担当している。

[caption id="attachment_271095" align="alignnone" width="1200"] （左から）一岡竜司、福地寿樹、田中正義【写真：産経新聞社】[/caption]

人的補償でヤクルトへ移籍した韋駄天は、打撃も開花してレギュラーに定着。2年連続盗塁王に輝くなどキャリア最高の輝きを放った。［4/6ページ］

人的補償から盗塁王へ

福地寿樹

[caption id="attachment_271092" align="alignnone" width="1200"] ヤクルト時代の福地寿樹【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投両打

・経歴：杵島商

・ドラフト：1993年ドラフト4位（広島）

・プロ通算成績：1009試合出場、打率.272、20本塁打、184打点、251盗塁

福地寿樹は、人的補償が転機となりタイトルを獲得した。

広島東洋カープでは、主に代走のスペシャリストとして12年間プレー。

広島時代は4年連続2桁盗塁を記録するなど走塁を武器にしていたが、打撃では十分な成績を残せずにいた。

そんな中、2006年の開幕直前に交換トレードで西武ライオンズ（現・埼玉西武ライオンズ）に移籍。同年は91試合に出場し、打率.289、4本塁打、22打点、25盗塁をマークした。

翌2007年には、117試合に出場して打率.273、20打点、28盗塁と、打撃面も開花の兆しをみせた。

しかし、同年オフにFAで石井一久が西武に移籍するに伴い、人的補償として東京ヤクルトスワローズに移籍する。

移籍年の2008年は、徐々に調子を上げてスタメンに定着。8月12日の横浜（現・DeNA）戦からは、7試合連続のマルチ安打を記録する。

結果、同年は131試合の出場で、打率.320、9本塁打、61打点、42盗塁のキャリアハイを記録。自身初の盗塁王のタイトルも獲得した。

翌2009年には137試合で打率.270、5本塁打、34打点、42盗塁で2年連続の盗塁王を獲得。その後もヤクルトでプレーを続け、2012年限りで現役を引退した。

引退の年も12盗塁をマークして、失敗は1つ。盗塁成功率9割は驚くべき数字である。

現在は、広島で一軍打撃チーフコーチを行っている。

[caption id="attachment_271095" align="alignnone" width="1200"] （左から）一岡竜司、福地寿樹、田中正義【写真：産経新聞社】[/caption]

巨人から人的補償で西武へ移籍した内野手は、新天地で再び存在感を発揮。勝負強い打撃でチームに欠かせない戦力となった。［5/6ページ］

新天地で輝きを取り戻す

脇谷亮太

[caption id="attachment_271091" align="alignnone" width="1200"] 西武時代の脇谷亮太【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：柳ヶ浦高 - 日本文理大 - NTT西日本

・ドラフト：2005年大学生・社会人ドラフト5巡目（巨人）

・プロ通算成績：850試合出場、打率.255、18本塁打、159打点、67盗塁

読売ジャイアンツから、人的補償として埼玉西武ライオンズに移籍した脇谷亮太。西武でも己の実力を示した。

ルーキーイヤーから一軍起用された脇谷。プロ1年目から一軍で60試合に出場し、打率.270、1本塁打、11打点をマークした。

プロ5年目の2010年には、132試合出場で打率.273、7本塁打、43打点、28盗塁をマーク。キャリアハイの数字を残す活躍を見せた。

しかし、翌2011年中盤に右肘を故障して手術したことをきっかけに、育成契約を締結。翌2012年の大半をリハビリに費やした中、同年11月に支配下復帰を果たした。

そんな折り、2014年にFA宣言で巨人入りした片岡治大の人的補償として、西武に移籍。

同年4月19日のオリックス戦で「6番・三塁」として先発出場すると、5回裏・2死満塁の場面で、左前に2点適時打を放って勝利に貢献する。

また、7月11日のオリックス戦では、延長12回裏・無死満塁の場面で代打で登場。高めの直球を左翼へはじき返してサヨナラ打を放つなど、同年は96試合に出場して打率.263、2本塁打、20打点の成績を残す。

翌2015年には、118試合に出場。打率.294、3本塁打、22打点といぶし銀の活躍を見せた。

そんな中、同年オフにFAで巨人に復帰。復帰1年目でプロ初のサヨナラ本塁打を放つなど印象を残し、2018年に引退した。

現在は、巨人の二軍ディフェンスコーチを担当している。

[caption id="attachment_271095" align="alignnone" width="1200"] （左から）一岡竜司、福地寿樹、田中正義【写真：産経新聞社】[/caption]

ロッテから人的補償で楽天へ移籍した右腕は、中継ぎとして才能が開花。ブルペンを支える存在へと飛躍を遂げた。［6/6ページ］

楽天で花開いたリリーバー

酒居知史

[caption id="attachment_271094" align="alignnone" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの酒居知史【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：龍谷大平安高 - 大阪体育大 - 大阪ガス

・ドラフト：2016年ドラフト2位（ロッテ）

・昨季成績：出場なし

千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスでのプレー経験がある酒居知史。彼も人的補償による移籍で成績を伸ばした一人だ。

酒居はプロ1年目から一軍登板の機会を得るも、2年目は15登板で防御率5.59。3年目は54試合に登板するも、防御率4.37と安定した投球はできなかった。

酒居の転機は、プロ入り3年目の2019年。

FAでロッテへの移籍を表明した美馬学の人的補償として、楽天に移籍。移籍初年度の2020年から中継ぎとして登板し、同年は46試合の登板で15ホールドポイント（3勝2敗12ホールド）、防御率3.65の成績を残した。

翌2021年は54試合に登板し、32ホールド（4勝3敗3セーブ28ホールド）、防御率2.28と飛躍。楽天移籍の計5年間で230試合、1年平均で46試合の登板数を記録した。

ロッテ時代と比べて得点圏での被打率が改善したことも、飛躍の要因と言えそうだ。

一方、昨季の酒居は、3月に右肘のトミー・ジョン手術を受けリハビリのため一軍登板なしに終わった。

今季は開幕に向けて調整を続けていたが、現在は二軍で腕を振っている。直近の6試合で計6回無失点と順調な仕上がりを見せている。

一軍は現在6位と苦戦を強いられているだけに、リリーフの一角として一軍復帰が待たれる。

【了】