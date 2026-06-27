







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、ボルティモア・オリオールズと戦い2-1で勝利した。2回から登板したエリック・ラウアー投手の好投が光る試合だったが、この調子なら先発ローテをいい意味でかき乱す存在になれるかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードでドジャースに加入。当初はロングリリーフ要員になると見られていたが、故障者が相次いでいチーム事情もあり先発ローテ入り。ここまで5登板、2勝0敗、防御率2.54と結果を残している。











同メディアは「ラウアーは加入以来、ドジャースで好投を続けている。最近の登板内容を受け、シーズンが進む中でも先発ローテに残り続けるのではないかとの憶測が広がっている。ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が復帰した場合、エメ・シーハン投手が外れる可能性が最も高いとみられている。その一方で、ラウアーとジャスティン・ロブレスキ投手のどちらを残すべきかは議論が続いている」と言及。



続けて、「ドジャースは当然ながら、より実績のある選択肢を残したいと考えるだろう。現時点では、その立場にいるのはロブレスキのようだ。ラウアーについては、安定して結果を残せることを証明するために、まだもう少し登板を重ねる必要がある」と記している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】