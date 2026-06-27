日本ハムは強いのか弱いのか

今、西武球場前駅のベンチに座り、これを書いている。これから西武-日本ハムの10回戦（6/26、ベルーナドーム）、予告先発は高橋光成と伊藤大海のエース対決だ。色々なことの手がかりが得たくて、西武池袋線に飛び乗った。ちなみに日本時間8時からワールドカップ第3戦、日本-スウェーデンの熱戦が行われたその日の話だ。もちろん森保ジャパンの奮闘にも注目したけれど、午後になると代表ユニを仕舞ってファイターズユニを出してきた。僕の立場は「日本と日本ハムに両方優勝してもらいたい」である。何ら矛盾はない。そして今、開場前の西武球場駅のベンチでこの原稿をしたためている。

大きな問いがある。一体、日本ハムは強いのか弱いのか。そして西武の強さは本物なのか。これからベルーナドームでそれが確かめたいのだ。交流戦の西武はとんでもなく強かった。ソフトバンク、日ハムも圧倒的な戦績を残したが、更にその上を行った。勝っても勝ってもぜんぜん差が詰まらない。何と西武14勝3敗1分、ソフトバンク14勝4敗、日ハム14勝4敗の3トップであった。ネビンが復帰してから西武は神がかり的な強さを発揮している。だが、セ・リーグ相手に無双しても、これからパで勝ち残っていける保証はない。「光成vs大海」の対決は単なる1試合ではないような気がする。西武の強さは本物なのか。それとも夏を迎え、熱暑のベルーナドームに沈んでいくのか。

※ちなみに西武は直近の楽天戦、3タテを食らって所沢へ戻ってきた。

ファイターズは交流戦で調子を戻した後、ソフトバンクにボコられて意気消沈だ。ひょっとすると調子を戻してなんかいなかったのかもしれない。6/19の初戦こそ伊藤大海で勝ったものの、そこからコテンパンにやられた。どうもホークスはこっちのピッチャーを研究し尽くしてる、というので2戦目以降、孫易磊、柴田獅子と若手で挑んだ（データが少ない？）ようだが、これは奏功しなかった。ていうか、交流戦前、8連敗している相手にそんな作戦で挑んだとしたら無謀すぎる。万が一、偶々勝ったとしても再現性ゼロじゃないか。ホークスに勝つには根拠が要る。ラッキーパンチじゃなく、勝つべくして勝たなきゃ上へは行けない。

ホークスにボコられて負け越し、こりゃ前途多難だぞと思ったら、続くロッテ戦はあっさり連勝した。しかも、強い勝ち方だ。一体、ファイターズは強いのか弱いのか。そしてソフトバンクも謎だ。ハムとセ・リーグで貯金を作り、他のパ・リーグチームには苦戦している。なぜ異様にハムに強い？ 高校時代、なんか僕にだけきつく当たる体育の教師がいたけれど、そういう感じのことか？

それが確かめたくて所沢までやってきた。交流戦の戦績を見れば西武はソフトバンクぐらい強いのだ。じゃ、試合をしてみたらどうなる？ ハムはソフトバンクにだけ弱いのか？ 西武にも同じぐらいやられるのか？ さっき高校時代の話を書いたから思い浮かんだけど、ソフトバンク戦は「ソフトバンク君はちょうど勉強してきたところが出題され、ハム君はちょうど勉強しなかったところが出題される期末テスト」という感じがする。ソフトバンク君はもっと他の範囲も勉強したほうがいいし、ハム君は出題傾向などを考えて戦略的に勉強したほうがいい。

やるべきことをやる

今、西武10回戦から帰宅しシャワーで一切合切を洗い流し、ふて寝をした翌朝である。カナリオにサヨナラ弾を食らって、（本当は帰ったらすぐ続きを書くつもりが）ぐったりして寝ちゃったのである。西武マジ強いなぁ。ファイターズは3本の（ソロ）ホームランで7回表まで3-1とリードしていたが、どう見てもそのままおさまる感じがなかった。連打連打。打線が繋がる。スタンドもそれを疑っていない。以前はけっこうあきらめが早いというか、「負けたってしかたないよ、オレはライオンズが好きなんだもん」「骨牙（中村直也と栗山巧）だけ見せてくれよ」みたいな感じのファンを見かけたものだが、今は熱量が違う。近くの席の西武ファンと話したが、彼に言わせると今季は「ネビン以前」と「ネビン以後」でチームがガラッと変わったそうだ。

ファイターズの課題もはっきり見えた試合だった。先発伊藤大海はよく踏ん張ったが、（同点に追いつかれた）7回は代えたほうがよかった。継投が一手遅れた感は否めない。それからホームランでしか点が入らない。ホームランがじゃんじゃん出て、チームが勢いづくのはいいことだが、ちょっとチームがホームラン病（？）に罹患してるのじゃないかと思った。点を取る基本設計ができていない。この日は「ノーアウトランナー1塁」の場面が三度作れた。「4回野村佑希のヒット出塁」、「5回吉田賢吾ホームランの後、大塚瑠晏ヒット」、「9回清宮幸太郎ヒット」である。いずれもランナーを進められなかった。4回は清宮ゲッツー、5回は矢澤宏太空振り三振、9回は田宮裕涼送りバント失敗・ファウルフライ。

西武のように連打が出ればいいのだが、打線が繋がらない時期もあるし、相手投手が好投してるときもある。そういうとき、先頭が出塁したらとにかく先の塁へ進めるのだ。送りバントでも進塁打でもいい。やることやって「あと1本」が出ませんでした、だったら納得もいく。つまりこれはアウトのなり方だ。打線を「線」として繋げるようなアウトのなり方があるんだと思う。

ホームランは豪快でプロ野球の華だけど、ホームラン待ちの打線はもろい。西武10回戦はそれが際立った一戦だった。あれを「勢いの差」でかたづけてはならない。ファイターズはやることをやってない。