RB大宮アルディージャは27日、ブリーラム・ユナイテッドに所属するタイ代表MFスファナット・ムエアンタが完全移籍で加入することを発表した。背番号は「21」に決定した。

スファナット・ムエアンタは、現在23歳。北海道コンサドーレ札幌のタイ代表MFスパチョークの実弟。ブリーラム・ユナイテッドの下部組織で育ち、トップチームに昇格。2023年9月から1年間はベルギー1部リーグのOHルーヴェンにレンタル移籍し、ジュピラー・プロ・リーグで11試合に出場し1得点を記録していた。

タイ代表としても36試合に出場し15得点を記録しており、将来有望な選手として注目されている。

スファナット・ムエアンタは大宮の公式サイトを通じてコメントしている。

「レッドブルサッカーの一員であるRB大宮アルディージャに加入できることを、光栄に感じています。また、自分の可能性を信じて、オファーしてくれたことを本当に感謝しています。ファン・サポーターの皆さんの前でプレーするのが楽しみですし、チームの歴史の一部をともに歩めることを誇らしく感じています。新たに始まるシーズンを心待ちにしているので、皆さん、一緒に戦いましょう!」

また、ヘッドオブスポーツのスチュアート・ウェバー氏も、スファナット・ムエアンタの獲得にコメント。長年スカウティングチームが注目していた選手だとした。

「スファナット・ムエアンタ(バンク）との契約が決まり、大変うれしく思っています。彼は我々のスカウティングチームが継続的に注目してきた選手であり、彼らのおかげで今回の移籍が実現しました」

「バンクは、前線にスピードと縦への強い意識をもたらしてくれる選手です。若い選手ながら、母国であるタイの代表選手として国際舞台で豊富な経験を積んでおり、ACLでも数多くの試合に出場してきました」

「サッカーのレベルが向上し続けているタイから選手を迎え、私たちが世界中に翼をさずけていくことができるということを示せたことを誇りに思います。バンクがコンディションを上げていき、チームメートとの連携を深めながら、RB大宮アルディージャで求められる高い強度のフットボールを実現することを期待しています」