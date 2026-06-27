







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、50勝に最初に到達したチームであり、トレード期限で買い手に回ると見られている。そこでドジャースが獲得に動く可能性のある選手に、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手が挙げられている。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が言及した。



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ドジャースには大谷翔平選手や山本由伸投手、そしてその他の先発陣だけでも十分以上の戦力があるため、必ずしもスクーバルを必要とはしていない。それでも、スクーバルが加われば大きな補強になることは間違いない。











また、スクーバルを獲得することには、別の意味もある。アトランタ・ブレーブスのような強力なライバルが彼を加えることを阻止できる。



ドジャースは、スクーバルを獲得する大型トレードを成立させるだけのファームシステムと球界屈指の厚いローテーション層を誇っている。ワールドシリーズ3連覇に勝負をかける上で、スクーバルの獲得は十分に価値のある動きとなるだろう。



注目の集まるスクーバルの動向について、スリバン氏は「リーグ全体を見渡しても、彼は明らかにドジャースにとって最適な獲得候補だ。山本や大谷と並んで先発ローテーションを大幅に強化し、今季のポストシーズンにおいて彼らをさらに手強い相手にするだろう」と言及した。





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