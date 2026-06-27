日本代表は26日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦から一夜明け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで調整を行った。

FW塩貝健人はオランダ代表戦でワールドカップデビューを飾ったが、以降の2試合は出番なし。「いつでも出られる準備はできていましたが、（長友）佑都くんだったりがゲームを締めてくれたので。まずグループステージを突破できたことはいいことですし、負けずにいけたこともすごく良かったと思います。次からも負けられない試合が続くので頑張ります」と決意を込めた。

決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）の相手はブラジル代表に決定。「ブラジル代表の印象は？」という問いに対し、塩貝は一言、「ネイマール」と返答。歴代最多得点記録を持ち、今大会も10番を背負う象徴的存在は、まさにブラジルそのものと言ってもいいのかもしれない。「昔は強かったと思いますが、今はどうなんですかね。けど、強いことに変わりはないと思いますし、ラウンド32でというところはあると思いますけど、ブラジルを倒して勢いよく行きたい」と、サッカー王国撃破を誓った。

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