







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、ボルティモア・オリオールズと戦い1-12で大敗した。先発のエメ・シーハン投手はまたも苦しい投球となってしまったが、米メディア『ドジャースウェイ』は、同選手を一度先発ローテから外すべきではと主張している。



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今季のシーハンは開幕から先発ローテに入っているが、ここまで14登板、3勝5敗、防御率5.32と黒星が先行。月間防御率が4月から3.91、4.62、7.31と毎月悪化するなど復調気配も見えてきていない。











同メディアは「ドジャースはシーハンの代替選手として、リバー・ライアン投手を真剣に検討すべきだ。彼は前回登板で打ち込まれたものの、全体的に見ればマイナーでは好投の方が目立っている。長期間の故障離脱を経ていることもあり、ドジャースは彼の投球回数を慎重に管理したいと考えているが、昇格を長く先延ばしにする余裕はないかもしれない」と指摘。



続けて、「今のタイミングでライアンを昇格させれば、チームの大きな課題を解決できる可能性があり、ライアン本人にとっても理想的な状況となるかもしれない。一方、シーハンをマイナーへ戻すことは、昨年インパクトのある先発として期待を集めた際に見せていた圧倒的な球威を取り戻す機会になるだろう。ここまでの予想外の失速を見る限り、彼には一度リセットする時間が必要であることが明らかになりつつある」と主張している。



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