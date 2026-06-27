FIFAワールドカップ2026・グループI最終節が現地時間26日に行われ、セネガル代表とイラク代表が対戦した。

グループIでは、第2節終了時点で2連勝を達成したフランス代表とノルウェー代表の決勝トーナメント進出が決定。対照的に、セネガル代表とイラク代表はここまで2連敗と苦しい戦いを強いられている。3位通過の枠を確保すべく、今大会初白星を懸けた2チームが最終節で激突した。

試合は序盤の4分に動く。セネガル代表が右コーナーキックを獲得すると、ラミン・カマラの蹴ったボールをアブドゥライ・セックが頭で叩き、このシュートがアビブ・ディアラに当たってコースが変更。そのままゴールネットを揺らし、セネガル代表が先手を取る。

イラク代表としては、序盤に1点ビハインドを追いかける状況となったが、直後の9分には追い討ちをかける事態が発生。最終ラインでサディオ・マネにボールを掻っ攫われたレビン・スラカが、慌ててマネを倒してしまい、DOGSOの判定でレッドカードが提示される。イラク代表は残る80分間近くを10人で戦うことを余儀なくされた。

前半45分間はこのままセネガル代表の1点リードで終了したものの、後半に入ると56分、敵陣でボールを奪ったカマラの持ち運びから、最後はイスマイラ・サールがねじ込み、セネガル代表が追加点をゲット。続く59分には、パプ・ゲイェが左足で強烈なミドルシュートを叩き込み、セネガル代表が勝利を決定付けた。

攻撃の手を緩めないセネガル代表は71分、ゴール前のスペースに顔を出したパプ・ゲイェがまたも左足シュートを突き刺し、パプ・ゲイェのこの日2点目でセネガル代表が4点目。82分にはイリマン・ンディアイエが、ドリブルでの持ち出しからミドルシュートを沈め、ゴールショーを締め括った。

この結果、セネガル代表が5－0で今大会初勝利を記録。得失点差を「2」とし、3位通過の可能性を残した。一方で、イラク代表は敗退が決定。10大会ぶりのワールドカップの舞台は、3連敗となった。

【スコア】

セネガル代表 5－0 イラク代表

【得点者】

1－0 4分 アビブ・ディアラ（セネガル代表）

2－0 56分 イスマイラ・サール（セネガル代表）

3－0 59分 パプ・ゲイェ（セネガル代表）

4－0 71分 パプ・ゲイェ（セネガル代表）

5－0 82分 イリマン・ンディアイエ（セネガル代表）

【ゴール動画】セネガル、最終節は“ミドルシュート祭り”に