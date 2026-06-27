FIFAワールドカップ2026・グループI最終節が現地時間26日に行われ、ノルウェー代表とフランス代表が対戦した。

グループIでは、既に決勝トーナメント進出を決めたチーム同士の、注目の首位決定戦が開催。ここまで2連勝と好スタートを切っているノルウェー代表とフランス代表が相まみえた。

試合は序盤の7分に動く。ピッチ中央でルーズボールを拾ったキリアン・エンバペが右サイドのスペースへスルーパスを送ると、反応したウスマン・デンベレは、カットインを匂わせてからの縦突破を選択し、右足で強烈なシュートを突き刺す。フランス代表が先制した。

続く20分には、またもエンバペのパスを受けたデンベレが、今度はカットインから左足で狙い澄ました一撃を叩き込む。フランス代表が早々と2点のリードを手にしたが、直後の21分には、ノルウェー代表が左サイドから攻撃に移り、セロ・アースガードが右足でシュートを蹴り込んだ。ノルウェー代表が1点を返したが、フランス代表は前半の45分間をこのまま終わらせることはなかった。

32分、ペナルティエリア右のスペースでオーレリアン・チュアメニからのパスを呼び込んだデンベレが、タイミングを見て左足のシュートをファーサイドに沈める。デンベレはキックオフから32分間でハットトリックを達成。フランス代表が2点をリードして前半を終えた。

後半に入ると立ち上がりの48分、ノルウェー代表はオスカー・ボブの仕掛けからPKを獲得したものの、ヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴール右下を狙ったキックはGKマイク・メニャンに阻まれる。ノルウェー代表は点差を縮めるチャンスを逃すと、以降の時間帯はフランス代表が2点のリードを維持したまま時計の針を進めたが、後半アディショナルタイムには若きウインガーが躍動する

左サイドを縦に破ったブラッドリー・バルコラが、切り返しで相手を止め、右足でクロスボールを送ると、ボックス内のデジレ・ドゥエが強烈なヘディングシュートでゴールネットを揺らす。試合はこのままタイムアップを迎えた。

この結果、フランス代表は4－1と快勝し、グループIの戦いを3連勝で終えた。決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）では、グループC、D、F、G、Hのいずれかの3位チームと対戦する。

一方で、7大会ぶりにワールドカップを戦うノルウェー代表は、既にグループステージ突破を決めていたこともあって、この試合ではアーリング・ハーランドやマルティン・ウーデゴーアらの主力を温存。決勝トーナメントの戦いに向けて万全の状態を整えたとも言える。ラウンド32では、コートジボワール代表との対戦が決まっている。

【スコア】

ノルウェー代表 1－4 フランス代表

【得点者】

0－1 7分 ウスマン・デンベレ（フランス代表）

0－2 20分 ウスマン・デンベレ（フランス代表）

1－2 21分 セロ・アースガード（ノルウェー代表）

1－3 32分 ウスマン・デンベレ（フランス代表）

1－4 90＋4分 デジレ・ドゥエ（フランス代表）

【ゴール動画】デンベレ、32分間で衝撃のハットトリック