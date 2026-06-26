西武、1点差で日本ハムを下す
先発投手：西武は髙橋 光成が6回2失点の好投（6安打5奪三振）、日本ハムの伊藤 大海は7回3失点 得点経過： 1回表：日本ハムが1点を追加 3回裏：西武が1点を追加 5回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：西武のＡ・カナリオが1本塁打、2打点、4安打、2得点の活躍、西武のＴ・ネビンが2打点の活躍、日本ハムの吉田 賢吾が2本塁打、2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|72
|43
|27
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16