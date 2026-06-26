







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のカイル・タッカー外野手が長らく打撃不振に苦しんでいる。ファンやメディアからの風当たりも強まっている中、米メディア『ドジャースウェイ』は、デーブ・ロバーツ監督の対応にも問題があるのではと主張している。



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タッカーは昨オフ、4年2億4000万ドルという大型契約でドジャースに加入。しかし、今季は日本時間24日終了時点で75試合、打率.234、6本塁打、40打点と期待に応えられてはいない。











同メディアは「ロバーツ監督はタッカーに何の恩恵も与えていない。彼は先日、マイケル・コンフォート外野手（現シカゴ・カブス）を選手、そして一人の人間として理解するのに時間がかかったと語っており、その点はタッカーにも共通する課題だったと指摘した。じっくりと信頼関係を築いていくこと自体は当然大切だ。しかし一方で、誰もが気づいている問題を真正面から取り上げるまでに何か月もかかるようでは、決して理想的とは言えない」と指摘。



続けて、「タッカーが結んだような大型契約には大きな重圧が伴うものだが、それだけの報酬を受けるに値する選手であれば、そうした雑音をはねのけることが期待される。しかし、彼はまだそれができていない。そして、たとえロバーツ監督が普段よりも踏み込んだ関わり方をする必要があったとしても、選手をその状況から導くことは監督の役目である」と主張している。



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