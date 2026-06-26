







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は昨季、胃の不調でシーズンに出遅れ、キャリアワーストのシーズンとなった。その不振は今季も続いており、期待される成績を残せていない。米メディア『ジャスト・ベースボール』のランドン・ベイロン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のベッツは40試合で打率.203、出塁率.266、長打率.367にとどまっている。4月の大半を腹斜筋の負傷で欠場し、その後も好不調の波があり、一貫性を見つけられていない。











一方で、期待値系の数字を見ると、今季序盤のベッツはかなり不運だったことも示されている。規定打席到達者の中で、実際の打率と期待打率の差が非常に大きいことが分かった。



それでも、これまで知られてきたベッツと同じ姿ではないことは確かだ。昨季までのベッツは大谷翔平選手の後続となる2番打者で起用されていたが、今季は4番打者として出場するケースが目立っている。



調子が上がらないベッツについてベイロン氏は「30代半ばで衰えを見せている彼に対し、今後6シーズンも年俸3000万ドル（約48億円）を支払うのは受け入れがたいかもしれない。しかし、彼が少なくともあと2、3年は、重要なポジションで平均以上の打撃と守備を残し続けられると信じている」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】