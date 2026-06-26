「土用の丑の日」が近づいてきました。

「土用」とは、季節の変わり目の約18日間のこと。「丑の日」は、十二支の「丑（うし）」にあたる日に由来しており、約18日間の間に、1~2回巡ってくる丑の日のことを「土用の丑の日」と読んでいます。

2026年の「土用の丑の日」は7月26日（日）。この日はうなぎが欠かせませんが、小田原の「米と魚」にうなぎを美味しくいただける「うな丼セット」があると聞き伺いました。JR小田原駅から徒歩5分。小田原城へ続くお堀端通りに店を構えるのが「米と魚」です。

旬の鮮魚と、ふっくらと炊き上がった山形県産のつや姫、こだわりの自家製糠漬けを中心に、さまざまなメニューが揃う人気店。平日でも、お昼時にはほぼ満席です。今回は「米と魚」でこの夏、注目のメニュー「うな丼セット」をご紹介します。

大きな白い暖簾が目印

お堀端通りを歩いていると、存在感抜群の白い暖簾が見えてきます。こちらが「米と魚」の店舗です。夏は、午前中から小田原観光を楽しむ人も多いので、10:00オープンなのも嬉しいポイント。

お昼時になると、ショーケースや入り口のガラスに書かれたメニューを見ながら、小田原観光をしている人が次々と足を止めます。

店内は白とウッディなインテリアで統一。明るくモダンな印象で、従来の海鮮丼のお店のイメージよりもグッとお洒落さを感じます。席もゆったりしているので、落ち着いて過ごしたい人にもおすすめです。

丼ものや定食、煮付けなどメニューが豊富。ドリンクもビールや日本酒、焼酎などが揃います。

夏に食べたい！「うな丼セット」

今回は、この夏注目の「うな丼セット」2,860円（税込）をいただきました。店長の工藤亜美さんは「通常、定食にプラス440円（税込）で味噌汁を貝汁に変更できますが、『うな丼セット』は最初から貝汁が付いています。当店のおすすめなので、ぜひ味わってみてください」と笑顔で話してくれました。

貝汁は磯の香りと貝の旨みがギュッと凝縮されていて、一口食べると出汁がじんわりと染み渡ります。大きな貝柱もついていて、満足感のある一杯です。貝汁は単品でも注文することができますが、単品の場合は660円（税込）となります。

お刺身は、左からメダイ、マグロ、カンパチが登場。全て神奈川近郊の港で水揚げされた旬の鮮魚です。切り身が大きく、食べ応えがあります。

糠漬けは京都産、無農薬の糠を使用。野菜の持ち味を生かした、あっさりした味わいです。しらたきと明太子の小鉢も、糠漬けも、脇役といえども一切の手抜きはありません。どの品も毎日、職人が時間をかけて丁寧に仕込んでいます。

うな丼は、外は香ばしく、中はふっくら。甘辛いタレと鰻の脂のバランスが絶妙です。タレがたっぷりかかった白米も、一気に食べ進めてしまいました。

今年の夏も猛暑日が多くなりそうなので、絶品「うな丼セット」で精をつけ、元気に乗り切っていきましょう。「土用の丑の日」は、小田原駅からも、小田原城からも徒歩5分ほどの場所にある「米と魚」のおしゃれな空間で「うな丼セット」を堪能してみるのはいかがでしょうか。

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