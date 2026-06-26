「土用の丑の日」が近づいてきました。
「土用」とは、季節の変わり目の約18日間のこと。「丑の日」は、十二支の「丑（うし）」にあたる日に由来しており、約18日間の間に、1~2回巡ってくる丑の日のことを「土用の丑の日」と読んでいます。
2026年の「土用の丑の日」は7月26日（日）。この日はうなぎが欠かせませんが、小田原の「米と魚」にうなぎを美味しくいただける「うな丼セット」があると聞き伺いました。JR小田原駅から徒歩5分。小田原城へ続くお堀端通りに店を構えるのが「米と魚」です。
旬の鮮魚と、ふっくらと炊き上がった山形県産のつや姫、こだわりの自家製糠漬けを中心に、さまざまなメニューが揃う人気店。平日でも、お昼時にはほぼ満席です。今回は「米と魚」でこの夏、注目のメニュー「うな丼セット」をご紹介します。
大きな白い暖簾が目印
お堀端通りを歩いていると、存在感抜群の白い暖簾が見えてきます。こちらが「米と魚」の店舗です。夏は、午前中から小田原観光を楽しむ人も多いので、10:00オープンなのも嬉しいポイント。
お昼時になると、ショーケースや入り口のガラスに書かれたメニューを見ながら、小田原観光をしている人が次々と足を止めます。
店内は白とウッディなインテリアで統一。明るくモダンな印象で、従来の海鮮丼のお店のイメージよりもグッとお洒落さを感じます。席もゆったりしているので、落ち着いて過ごしたい人にもおすすめです。
丼ものや定食、煮付けなどメニューが豊富。ドリンクもビールや日本酒、焼酎などが揃います。
夏に食べたい！「うな丼セット」
今回は、この夏注目の「うな丼セット」2,860円（税込）をいただきました。店長の工藤亜美さんは「通常、定食にプラス440円（税込）で味噌汁を貝汁に変更できますが、『うな丼セット』は最初から貝汁が付いています。当店のおすすめなので、ぜひ味わってみてください」と笑顔で話してくれました。
貝汁は磯の香りと貝の旨みがギュッと凝縮されていて、一口食べると出汁がじんわりと染み渡ります。大きな貝柱もついていて、満足感のある一杯です。貝汁は単品でも注文することができますが、単品の場合は660円（税込）となります。
お刺身は、左からメダイ、マグロ、カンパチが登場。全て神奈川近郊の港で水揚げされた旬の鮮魚です。切り身が大きく、食べ応えがあります。
糠漬けは京都産、無農薬の糠を使用。野菜の持ち味を生かした、あっさりした味わいです。しらたきと明太子の小鉢も、糠漬けも、脇役といえども一切の手抜きはありません。どの品も毎日、職人が時間をかけて丁寧に仕込んでいます。
うな丼は、外は香ばしく、中はふっくら。甘辛いタレと鰻の脂のバランスが絶妙です。タレがたっぷりかかった白米も、一気に食べ進めてしまいました。
今年の夏も猛暑日が多くなりそうなので、絶品「うな丼セット」で精をつけ、元気に乗り切っていきましょう。「土用の丑の日」は、小田原駅からも、小田原城からも徒歩5分ほどの場所にある「米と魚」のおしゃれな空間で「うな丼セット」を堪能してみるのはいかがでしょうか。
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|最寄り駅
|小田原駅, JR東海道新幹線
|住所
|神奈川県小田原市栄町1-14-41 丸越ビル1F
|駅徒歩
|JR小田原駅から徒歩5分
|営業日
|月曜日、 火曜日、 水曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
|営業時間
|10時～17時
|営業時間詳細
|ランチ：10:00～17:00、料理LO.：16:30
|定休日
|年中無休
|予約
|ネット予約、 電話予約
|電話番号
|0465-43-8985
|支払い方法
|現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
|支払い方法詳細
|対応クレジットカード：VISA、Master、JCB、AMEX、Diners、UnionPay、対応電子マネー：交通系電子マネー（Suicaなど）、楽天Edy、nanaco、WAON、QUICPay、対応QRコード決済：PayPay、d払い、au PAY、Alipay、WeChat Pay
|領収書
|適格請求書（インボイス）対応の領収書発行が可能 登録番号：T3080102006208 ※最新の登録状況は国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトをご確認いただくか、店舗にお問い合わせください。
|手数料
|無し
|席数
|35席
|個室
|無し
|貸切
|貸切不可
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|最大駐車台数
|無
|設備・サービス
|落ち着いた空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク、 ビール、 日本酒、 焼酎
|利用シーン
|ランチ
|お子様連れ
|可能
|開業年月日
|2025年4月27日