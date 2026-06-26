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ロサンゼルス・ドジャースは新戦力が期待を下回り、負傷者リスト（IL）入りまでしている中でも、球界最高勝率を誇っている。そんな異例の強さの一方で、カイル・タッカー外野手の状態には厳しい視線が向けられている。米メディア『ファン・サイデッド』のジェイク・エルマン記者が言及した。



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タッカーは現在、背中の負傷に悩まされている。さらに、約320打席でOPS.707にとどまっており、多くの項目でキャリアワースト級のペースになっている。大谷翔平選手に匹敵する4年2億4000万ドル（約387.6億円）の大型契約を結んだ選手として、契約に見合う働きが見せられていない。











昨季の数字だけを見ればタッカーは大きく崩れていたわけではないが、フリーエージェント（FA）市場に出る時点で不安材料があったのは事実だ。



実際に、昨季の後半戦のタッカーにはどこか違和感があったという。シカゴ・カブス時代には、プレーを全力で走り切らなかった場面で本拠地のファンからブーイングを浴びたこともあった。積極的な選手として知られるタッカーにとって、それは驚きの光景だ。



昨季からの不安が露呈したタッカーについて、エルマン氏は「ワールドシリーズ2連覇中のチームと4年2億4000万ドルの契約を結んだ選手に、同情するのは難しい。彼は一般人の一部が5年間で稼ぐ額よりも、たった1週間で多くの収入を得ているだろう」と言及した。





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