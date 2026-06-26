







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、ミネソタ・ツインズと戦い4-3で勝利した。この試合ではダルトン・ラッシング捕手が、バッテリーを組んだ大谷と息が合わず話題となったが、本人も猛省しているようだ。米メディア『ヤフースポーツ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



この日のラッシングは2回1死満塁の場面で速球を後逸して同点を許すと、直後にはABSを要求した大谷に対して首を振って制止（結果はボールがストライクに）するなど、意思疎通が今一つ上手くいっていないようなシーンが複数あった。











大谷は少しフラストレーションを感じていたようで、試合途中からは大谷主導で配球を組み立てていたとのこと。また、3回の攻撃中にはデーブ・ロバーツ監督やフレディ・フリーマン内野手が、ベンチ内でラッシングとコミュニケーションを図るなど、チーム全体で対応している様子が目立った。



今季のラッシングは打撃で才能の片りんを見せる一方、グラウンド内外で物議を醸すような振る舞いも度々見られている。ただ、今回の一件は堪えたようで、同メディアによると「本当に恥ずかしかったよ。みんなはいつも僕を支えてくれる。けど、そういう支えが必要な自分がまた情けなくて、恥ずかしいんだ。もう大人なんだから。本当に受け入れるのがつらい現実だよ。攻守ともに良い内容ではなかったし、ここ最近も良いプレーができていない。でも、必ずもっと良くなる」と反省を口にしたという。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】