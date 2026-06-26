栃木シティは26日、セレッソ大阪の元韓国代表GKキム・ジンヒョンが期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなり、C大阪との全ての公式戦に出場できない。

現在38歳のキム・ジンヒョンは、2009年に韓国の東国大学からC大阪入り。18シーズンを過ごし、J1通算423試合、J2通算113試合に出場するなど、公式戦通算600試合以上に出場してきたクラブのレジェンドだ。

世代別から韓国代表でもプレーし、A代表も経験しているキム・ジンヒョン。自身初の移籍となるなか、栃木Cの公式サイトを通じてコメントしている。

「栃木シティの皆さんはじめまして。このチームの一員になれたことをすごく嬉しく思ってます。少しでもこのチームに力になれるように全力を尽くします。宜しくお願いします」

また、プロキャリアの全ての時間を過ごしてきたC大阪を通じてもコメント。「この度、栃木シティに期限付き移籍で行くことになりました。どんな状況でも常に私を支えてくださり、多くの応援をいただいたすべての方々に感謝しています。セレッソ大阪ファミリーの皆さん、また会いましょう」と、コメントしている。

C大阪の正守護神として長らくプレーしてきたキム・ジンヒョンだったが、2025シーズンから出番が一気に減少。百年構想リーグも、開幕して間もなく負傷離脱し、3試合の出場に終わっていた。