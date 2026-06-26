鎌倉駅西口を出て御成商店街に入り、徒歩1分ほど。駐車場を少し過ぎた奥に「鎌倉いにしえにし」があります。

ここは冷し焼きいもの専門店。筆者も子どもたちと何度か伺ったことがありますが、今回はゆっくりとお話を伺うためにお邪魔しました。

その様子をお届けします。

開店するまで

この場所は店主のご実家でもあり、お父様、おじい様が代々さまざまなお店を営んでいたそうです。しかし、高齢になったことをきっかけに、現在の店主がこの場所を引き継ぐことになりました。

食に関するもの、鎌倉らしい和を取り入れたもの、そしておじい様が質屋を営んでいた際に建てた石蔵を活用できるものなど、さまざまな検討を重ねる中で、この蔵出しの冷し焼きいもにたどり着いたといいます。

そして2019年10月に開店しました。

その昔、昭和20年代に建てられた石蔵を使用して冷し焼きいも店を始めたことから、古（いにしえ）との縁（えにし）を感じ、店名を「鎌倉いにしえにし」にしたそうです。

ちなみに、お店のロゴアートの顔は、よく見ると文字アートになっているとか。細かいところまでこだわりが感じられます。

使用するさつまいも「シルクスイート」

冷し焼きいもを販売するにあたり、実際にさまざまな品種を試した中で、現在メインで使用しているのがシルクスイートです。

実は店主は幼少期から、さつまいものパサつきやホクホク感が苦手だったそう。そんな中、新しい品種として登場したシルクスイートと出会い、冷し焼きいもにした際に、繊維の少なさやしっとりとなめらかな食感に感動したといいます。

特に冷やしたほうが甘さをしっかり感じられることから、冷し焼きいもの販売をスタートしました。

仕入れ先の業者さんが、長年の付き合いの中でお店の用途に合った、その時々で一番良いさつまいもを千葉県の農家さんから厳選してくれるそうです。

皮付きのまま提供することもあり、さつまいもの大きさは大きすぎても小さすぎてもだめなのだとか。

厳選して仕入れたさつまいもは、石蔵で数カ月間熟成。その後、状態を見ながら一度焼き、さらに数日間冷やして旨味と甘味を最大限に引き出すため再度熟成させます。

いわば二段階熟成されたさつまいもを、皮付きのまま提供しています。

ちなみに石蔵は温度や湿度を一定に保ちやすく、外気温の影響も受けにくいそう。店主いわく、石の壁が呼吸しているような感覚だそうです。

贈答品やお土産としてもおすすめの「花おなり」

看板商品でもある「花おなり」は、まるで着物を着たような可愛らしい見た目が特徴です。

店主自ら和紙を一定の大きさに切り出し、ひとつひとつ手作りしているそうです。

6月までの和紙はこちら。紫陽花などその季節らしい柄が並びます。子どもや男性向けの柄もありました。

ガラスケース内にはいくつかサンプルが並んでいますが、実際には30種類以上の和紙が用意されています。

取材時には、7月からスタートする新しい柄もひと足先に見せてくださいました。花火や向日葵など夏らしさを感じられますね。

季節に応じて和紙の柄が変わるため、その時季ならではの柄を選べるのも魅力。まるで着物や浴衣を選ぶようなワクワク感があります。どれにするか悩んでしまいます。

花おなりは1個から購入可能。2個からは箱入りにも対応しており、個数分の好きな柄を自由に選ぶことができます。

30種類以上の和紙を使い、ひとつひとつ手作業で仕上げられているため、贈答品として選ぶ際には、贈る相手を思い浮かべながら選ぶ時間も楽しめそうです。

さらに、箱に付ける和紙やメッセージシールも用意されており、用途に合わせて選ぶことができます。季節のイベントなどにも随時対応しているそうですよ。

実食レポート

取材時の6月のメニューはこちら。

昨年からスタートしたという「スムージー」も販売されていました。好評だったことから、今年も販売を開始したそうです。

せっかくなので、筆者も蔵出し焼き芋のスムージー（プレーン・650円税込）をいただきました。

プレーンは凍らせたシルクスイートと牛乳、氷のみというシンプルな組み合わせ。砂糖なども使用していないため甘さは控えめで、お芋本来の味わいをしっかり楽しめました。

そのまま飲むだけでなく、上にのったアイス焼きいもに絡めながらいただいたりと、味の変化も楽しめました。

冷し焼きいもは冷蔵保存で、販売日（発送日）から5日間日持ちします。希望すれば保冷剤も付けてくれるので安心です。

自宅に帰ってから、ゆっくりと冷し焼きいもをいただきました。

普段、さつまいもを食べる際には皮を取りがちですが、こちらは皮までしっとりとしているため、そのままパクパクと食べ進められるほど。ほとんど繊維を感じず、しっとり濃厚で旨味が凝縮されています。

子どもたちも喜んで食べ、あっという間に完食してしまいました。

10月以降はアイス焼きいもに代わり、炙り焼きいもが登場予定とのこと。メニューからもしっかり季節感を感じられます。

また、お客さんからの要望も多いことから、今後は冬季限定の焼きいもメニューも検討しており、現在はシルクスイートとは異なる焼きいも向きの品種を熟成させながら試作を進めているそうです。今後の展開も楽しみですね。

和雑貨の販売も

店内には、店主自らセレクトした和雑貨も並びます。インクから白檀の香りがする筆ペンなど、珍しいアイテムも。

さらに、「花おなり」に使用している和紙で作ったしおりや、ご主人が手作りしているという畳縁（たたみべり）で作ったグッズなど、手仕事のぬくもりが伝わる品々が厳選して並べられていました。

まとめ

お店では手荷物一時預かりサービス「御成通り荷預け処」も併設しています。

コインロッカーに入らない荷物でも、大きさによっては預かってもらえるそうです。駅から近いため、観光の合間に立ち寄りやすいのも嬉しいポイント。

また、オンライン販売や店舗からの発送にも対応しているため、贈り物やお土産にもぴったりです。

これから夏に向けて、冷し焼きいもやアイス焼きいもでひと休みするのも良いですね。無添加で、さつまいも本来の美味しさを味わえるため、罪悪感なく、気軽に楽しめるのも魅力です。

基本はテイクアウト専門ですが、お店の奥には江ノ電の線路沿いにベンチも用意されています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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