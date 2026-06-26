







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、クローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。空いた穴は現有戦力でカバーしているが、今後ディアスの離脱が長期化した場合に備え、かつての仲間に声をかける可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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獲得候補に浮上しているのは、デトロイト・タイガース所属のケンリー・ジャンセン投手。日本時間24日終了時点で通算485セーブをマークしている名守護神で、メジャーデビューした2010年から2021年にかけてはドジャースでプレーしている。











同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者とディラン・ヘルナンデス記者は、ドジャースとジャンセンが再びタッグを組むと予想している」としつつ、「彼は低コストで獲得できる、当たれば大きい補強になるかもしれない。ブルペンにはもう数枚の戦力が必要だからだ。タイガースとしても、1年1100万ドル契約の残額を引き受けてもらえるだけで十分満足する可能性が高い」という両記者の見解を紹介。



続けて、「彼とディアスを組み合わせることで、終盤の継投により大きな柔軟性がもたらされるだろう。右肘手術を受けたディアスが以前の状態を取り戻せなかった場合に備えて、彼は保険となる存在になり得る。また、2027年に1200万ドルの球団オプションが付いているため、チームは将来的な選択肢も確保できる」と記している。



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